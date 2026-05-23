Propiedad privada: cómo es la cláusula oculta que habilita excepciones para la compra de tierras por Estados extranjeros
El dictamen mantiene la prohibición para que gobiernos extranjeros adquieran campos en la Argentina, pero incorpora una cláusula que permite autorizaciones especiales con aval provincial y del Poder Ejecutivo.
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