El FMI publicó esta noche el staff report en el que aprueba la segunda revisión del programa por la que enviará u$s 1000 millones a Argentina.

Además, ratifica que otorgó un waiver por el incumplimiento en la acumulación de reservas, lo que habilita el desembolso.

Por otro lado, advierte por riesgos en el corto plazo, para lo cual recomienda acelerar la compra de reservas.

Riesgos

“Los riesgos a corto plazo para las perspectivas son más equilibrados, pero siguen siendo elevados”, sentencia el Fondo.

Es que “las condiciones financieras globales más restrictivas derivadas de las crecientes tensiones geopolíticas y las incertidumbres políticas previas a las elecciones presidenciales de 2027 podrían afectar la implementación de los programas. A medio plazo, salvaguardar la sostenibilidad externa es fundamental”.

Además, plantea que el conflicto en Medio Oriente podría endurecer las condiciones financieras mundiales y revertir las condiciones de financiación aún favorables, “lo que dificultaría la acumulación de reservas y el acceso oportuno a los mercados”.

Además, advierte que los mayores precios de la energía podrían trasladarse a la inflación y entorpecer el recorte en subsidios.

Ante un escenario de mayor volatilidad externa y riesgos internos, recomienda la formulación ágil de políticas y la planificación de contingencias.

“Una comunicación clara de las políticas, junto con un apoyo social bien dirigido para mitigar los costos de ajuste a corto plazo, será fundamental para mantener la continuidad de las políticas y el apoyo social al programa de reformas de Argentina”, dice el documento.

El organismo multilateral ya venía advirtiendo del impacto de la suba de los precios energéticos en todo el mundo. Pero, a diferencia de crisis anteriores, esta situación encuentra al país como exportador de energía, lo que “lo ayudará a mitigar el impacto”.

Respecto de las reformas estructurales “para impulsar la productividad, la inversión, el empleo formal y las exportaciones netas”, se acordó mejorar la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, reducir las barreras comerciales y los costos logísticos, garantizar la adopción oportunidad de reformas laborales y mitigar los costos de desplazamiento y fortalecer la gobernanza.

Los primeros dos puntos van en línea con el reciente anuncio del Gobierno de una baja escalonada y previsible de las retenciones a las exportaciones.

Inflación

El organismo planteó que se mantienen estables las expectativas de inflación y que son coherentes con una recuperación gradual de la demanda de dinero.

Además, espera que la inflación mensual continúe en un sendero decreciente en lo que resta del año.

Para finales de 2026, proyectan que la inflación se ubicará en un 25% interanual

“Serán necesarias políticas estrictas y mejoras continuas en el marco y las operaciones monetarias para fortalecer el ancla nominal y garantizar que la inflación converja gradualmente a un solo dígito para 2028″, agregaron.

Regreso a los mercados

El FMI elogió la estrategia integral del Gobierno para cumplir con las obligaciones de deuda. El oficialismo ratificó que tiene cubiertos los vencimientos de este año y el próximo a través de varias estrategias: colocación de deuda en dólares en el mercado local, los REPO del Banco Central y garantías de multilaterales para conseguir los recursos.

“Con el tiempo, las autoridades trabajarán para asegurar un acceso oportuno y sostenido a los mercados de capitales internacionales y reducir la exposición del Fondo. Se mantendrá la colaboración de buena fe para abordar las reclamaciones pendientes", agregaron.

Ancla fiscal

Para el año proyectan un superávit de 1,4% del PBI, “respaldado por la continua contención del gasto y las reformas, especialmente en materia de subsidios”.

En el mediano plazo, advierten que el limitado margen fiscal, el superávit primario irá creciendo hasta el 2,25% hacia adelante.

Este ajuste del gasto se daría gracias a las reformas en los sistemas tributarios y previsional, junto con una reforma del marco fiscal apoyando la consolidación a nivel provincial.

El resultado, advierten, se mantendrá a pesar de “el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso de finales de 2025 en salud, educación y apoyo a las personas con discapacidad, así como las menores contribuciones a la seguridad social derivadas de la reforma laboral recientemente promulgada".

noticia en desarrollo