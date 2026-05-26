El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para crear el “Súper RIGI”, un nuevo régimen de promoción destinado a atraer inversiones de gran escala en industrias consideradas estratégicas y aún no desarrolladas en el país.

La iniciativa que lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del presidente Javier Milei apunta a actividades como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital.

Guía sectorial.RIGI, RIMI y ventajas locales: uno por uno, todos los beneficios fiscales para proyectos de inversión

El proyecto, denominado formalmente “Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, propone beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos con inversiones mínimas de u$s 1000 millones.

Entre los incentivos se destacan una alícuota reducida del 15% en Ganancias, exenciones de derechos de importación y exportación, estabilidad normativa por 30 años y libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones.

El texto sostiene que la Argentina “carece de un marco normativo que brinde los incentivos y la certeza jurídica necesarios” para captar inversiones en “industrias del futuro” y plantea que el nuevo esquema busca posicionar al país “como un destino de inversión de primer nivel mundial”.

A diferencia del RIGI vigente, con la nueva iniciativa el Gobierno busca atraer inversiones de las “nuevas actividades económicas”.

Asimismo, excluirá proyectos ya presentados bajo el régimen actual o vinculados a ampliaciones de actividades existentes.

Además, requerirá la adhesión expresa de provincias y municipios para que los proyectos accedan a los beneficios nacionales.

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