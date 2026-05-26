El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para crear el “Súper RIGI”, un nuevo régimen de promoción destinado a atraer inversiones de gran escala en industrias consideradas estratégicas y aún no desarrolladas en el país.

La iniciativa que lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del presidente Javier Milei apunta a actividades como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital.

El proyecto, denominado formalmente “Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, propone beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos con inversiones mínimas de u$s 1000 millones.

Entre los incentivos se destacan una alícuota reducida del 15% en Ganancias, exenciones de derechos de importación y exportación, estabilidad normativa por 30 años y libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones.

El texto sostiene que la Argentina “carece de un marco normativo que brinde los incentivos y la certeza jurídica necesarios” para captar inversiones en “industrias del futuro” y plantea que el nuevo esquema busca posicionar al país “como un destino de inversión de primer nivel mundial”.

A diferencia del RIGI vigente, con la nueva iniciativa el Gobierno busca atraer inversiones de las “nuevas actividades económicas”.

Asimismo, excluirá proyectos ya presentados bajo el régimen actual o vinculados a ampliaciones de actividades existentes.

Además, requerirá la adhesión expresa de provincias y municipios para que los proyectos accedan a los beneficios nacionales.

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