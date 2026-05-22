El Gobierno anunció este viernes los próximos pasos del Poder Ejecutivo en materia legislativa al confirmar el envío de un nuevo paquete de proyectos de ley al Congreso.

Según detalló el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde su cuenta en X, se trata de 4 proyectos de reformas con eje en transparencia, regulación y desarrollo económico.

Las propuestas que ingresarán para su debate, que integran la tercera tanda de reformas remitidas al Legislativo, son:

Súper RIGI , para incentivar proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas en el país.

Etiquetado Frontal , para derogar la ley actual, suprimir los octógonos, eliminar las restricciones al uso de personajes infantiles y avanzar hacia un sistema de información nutricional más preciso, adaptable y técnicamente consistente.

Ley de Lobby , para ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién.

Ley de Ludopatía, para combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad.

En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley:



- Ley de Ludopatía

- Super RIGI

- Ley de Lobby

- Etiquetado Frontal



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 22, 2026

Súper RIGI: las claves del proyecto de mega “industrialización”

Tal como anticipó El Cronista, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley del Súper RIGI que estuvieron escribiendo en el Palacio de Hacienda a lo largo de esta semana. Se trata de una propuesta que le llegó al ministro de Economía, Luis Caputo, por parte del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Ex CEO de YPF, tiene a cargo la coordinación de Energía y Minería dentro del Ministerio, y es quien coordina la Unidad de Coordinación RIGI, que es la encargada de aprobar las carpetas de las empresas. Según pudo saber El Cronista, la idea del “Súper RIGI” surgió en base al “éxito” que tuvo el RIGI.

A raíz de esta iniciativa, el Gobierno pasó de hablar solamente de las ventajas comparativas en la teoría de David Ricardo a hablar de “industrialización” y agregado de valor de los recursos naturales.

Fuentes oficiales contaron que la idea no surgió de ningún interés empresario particular, sino desde el convencimiento de que hay “mega proyectos” en nuevos sectores para Argentina que “sólo podrían venir si tienen beneficios de este tipo”.

El Súper RIGI tendrá aún más beneficios que el actual RIGI: por ejemplo, el impuesto a las Ganancias para las empresas bajará del actual 25% al 15%. Para el resto de las empresas de la economía es del 35%. Así, en 15%, se acercará al 12% que tienen países como Irlanda, señalados por Milei como un modelo a seguir.

Las automotrices se pelean para asegurarse el litio, principal insumo para las baterias.

Apuntan a data centers, baterías de litio, autos eléctricos, laminados de cobre, paneles solares, turbinas eólicas, fertilizantes, cadena de valor de uranio y aeroespacial. Eso sí: las provincias que adhieran al Súper RIGI deberán comprometerse a fijar Ingresos Brutos en 0,5%.

El actual RIGI implica un mínimo de inversión de u$s 200 millones, mientras que el Súper RIGI podría tener un piso de al menos el doble.

¿El fin de los sellos? La industria vuelve a la carga y busca derogar la ley de etiquetado frontal

Según adelantó El Cronista, a tres años de su implementación total, el oficialismo -con respaldo de empresarios- empuja la eliminación de los octógonos en los envases alimentarios.

El puntapié oficial fue el pedido de derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Nº 27.642), popularmente conocida como Ley de Etiquetado Frontal por parte de los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).

La iniciativa, que ingresó formalmente por mesa de entradas a última hora del viernes pasado, busca aprovechar el actual escenario de desregulación económica que impulsa el Poder Ejecutivo nacional para ponerle fin a una iniciativa que siempre rechazó el sector privado.

Ese proyecto, que cuenta con aval de la cámara empresaria que representa al sector, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y Bebidas (Copal), consta de cuatro artículos.

De aprobarse, se eliminaría de forma definitiva la obligatoriedad de exhibir los característicos sellos octogonales negros que advierten sobre los excesos de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio en alimentos envasados y bebidas analcohólicas.

Asimismo, la caída de la ley dejaría sin efecto las restricciones publicitarias. Esto habilitaría nuevamente el uso de personajes infantiles, mascotas animadas, celebridades e influencers en los paquetes de comida, y cancelaría las prohibiciones de comercialización y promoción de estos productos dentro de los establecimientos educativos.

El eje de las empresas está puesto en la necesidad de integrarse a la región: “La realidad es que nosotros, como sector, estamos tratando de lograr esa negociación a nivel Mercosur, y eso implica tener que converger a otra normativa, porque Brasil utiliza otros parámetros e incluso otra forma gráfica”.



