Argentina firmó nuevos acuerdos de jubilación: cómo sumar esos aportes si trabajaste en el exterior
Con estos dos nuevos acuerdos, la Argentina eleva a más de veinte la lista de países con los que un trabajador puede “totalizar” sus años de aportes para jubilarse, sin importar en cuál de esos Estados cotizó.
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