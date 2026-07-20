Argentina y la Confederación Suiza, aprobaron el Convenio de Seguridad Social junto con o con su Acuerdo Administrativo de aplicación. El texto, de 36 artículos, fue suscripto en Buenos Aires y recibió sanción definitiva en Diputados, con dictamen de mayoría y aprobación por amplio margen.

En la misma sesión, y también sin debate, la Cámara baja convirtió en ley el convenio de seguridad social con la República de San Marino, de 28 artículos, junto a su respectivo acuerdo administrativo.

Ambos instrumentos ya tienen sanción legislativa, pero todavía no están operativos. Entrarán en vigor recién el primer día del tercer mes posterior a que Argentina y cada contraparte se notifiquen mutuamente el cumplimiento de sus procedimientos constitucionales internos. Es decir, falta el intercambio diplomático de notificaciones antes de que un trabajador pueda empezar a tramitar beneficios al amparo de estos convenios.

Cómo es el convenio con de Seguridad Social con Suiza

El texto firmado con la Confederación Suiza contempla, entre otros puntos:

Totalización de períodos de seguro entre el régimen suizo de vejez, sobrevivencia e invalidez y el sistema argentino.

Reglas para trabajadores desplazados temporalmente (hasta 36 meses, prorrogables por 24 meses más) que siguen aportando en su país de origen.

Mecanismos de indemnización única o reembolso de cotizaciones para quienes no lleguen al mínimo de renta suiza y dejen el país en forma definitiva.

Igualdad de trato entre ciudadanos de ambos países en el acceso a las prestaciones.

Aportes para la jubilación: con qué países tiene convenio la Argentina

Sumando Suiza y San Marino, la Argentina pasa a tener acuerdos de seguridad social aprobados con 21 países, distribuidos así:

Convenios bilaterales (15):

Bélgica

Chile

Colombia (en el marco del Convenio Iberoamericano de 1978)

Ecuador

Eslovenia

España

Francia

Grecia

Israel

Italia

Luxemburgo

Perú

Portugal

Suiza (recién aprobado, pendiente de entrada en vigor)

San Marino (recién aprobado, pendiente de entrada en vigor)

Convenios multilaterales:

Acuerdo de Seguridad Social del Mercosur, vigente desde 2005, que además de Argentina cubre a Brasil, Paraguay y Uruguay.

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, vigente desde 2016, que suma a los países ya mencionados a Bolivia, El Salvador y República Dominicana.

Los convenios bilaterales más antiguos son los de Italia (vigente desde 1984) y Grecia (desde 1988); España y Portugal rigen desde 2004. Los más recientes, antes de esta tanda, eran el de Ecuador (2019) e Israel (2024).

Cuáles son los próximos convenios de Seguridad Social que se negocian

Según ANSES, además de Suiza y San Marino (que ya tienen la ley aprobada)continúan en distintas etapas de negociación acuerdos con Alemania, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, India, México, Países Bajos, República Checa y Rumania.

Uruguay, por su parte, tiene convenios propios con países con los que la Argentina todavía no firmó nada (como Bolivia, de forma directa, además del Iberoamericano), Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Israel (antes del convenio bilateral argentino) y Venezuela.

Qué es un convenio de seguridad social y para qué sirve

Los convenios de seguridad social son tratados bilaterales o multilaterales que permiten sumar (o “totalizar”) los períodos de aportes que una persona hizo en distintos países para alcanzar los años de servicio que exige cada legislación a la hora de jubilarse.

Por ejemplo, alguien que trabajó 15 años en la Argentina y otros 15 en un país con el que existe convenio puede acreditar los 30 años de aportes que pide el sistema argentino, aunque nunca haya llegado a ese número en uno solo de los dos países. Cada Estado paga, después, la parte proporcional de la prestación que le corresponde según los años efectivamente aportados allí (el criterio de “prestación a prorrata”).

No todos los convenios cubren lo mismo, ya que algunos se limitan a vejez, invalidez y sobrevivencia (el caso de Suiza y San Marino), y otros, como los europeos más antiguos, también incluyen salud o riesgos del trabajo.

Jubilación: cómo se tramitan los aportes hechos en otros países

El organismo de enlace en la Argentina para todos estos convenios es la ANSES, a través de su Unidad de Atención de Convenios Internacionales. Quienes residen en el exterior pueden iniciar el trámite ante la institución de seguridad social de su país de residencia, que remite la documentación a la contraparte argentina, o presentarse directamente ante ANSES si están en el país.