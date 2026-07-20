Con los u$s 967 millones que se colocaron entre los tres dólar linked en la última licitación del Tesoro, los inversores privados pasaron a tener títulos atados al dólar mayorista por alrededor de u$s 8800 millones.

Esta cifra es por encima de los máximos de octubre del año pasado, de acuerdo a estimaciones de la consultora 1816.

Esta cifra puede ampliarse en la próxima subasta del Tesoro, que será el miércoles 29, cuando el Ministerio de Economía buscará renovar vencimientos por $11,1 billones, que incluyen Lelink por u$s 4098 millones de valor nominal, equivalente a $ 6 billones al tipo de cambio del dólar oficial actual.

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