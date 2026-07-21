Obtener exposición financiera a YPF es posible más allá de las acciones de la empresa en la Bolsa. Existen mecanismos de inversión indirecta en YPF que permiten ligar el rendimiento de tu cartera al desempeño de la petrolera sin comprar sus acciones en el mercado.

Estas alternativas incluyen instrumentos de deuda, fondos de inversión y estructuras fiduciarias que ofrecen distintos niveles de riesgo, liquidez y complejidad.

Cómo invertir en YPF: instrumentos financieros más allá de las acciones

Invertir en acciones implica ser propietario de una parte de la empresa. Esto da derecho a voto en asambleas y a participar en dividendos si se distribuyen. En cambio, los instrumentos indirectos no dan derechos políticos ni garantizan dividendos.

Con acciones, toda la exposición está en YPF. Con un FCI, la exposición es parcial y se combina con otras empresas. Con las ON, la exposición es a la deuda, no al capital.

La volatilidad suele ser menor en los instrumentos de deuda y en los fondos diversificados. Las acciones pueden tener movimientos más bruscos.

Por otro lado, hay que tener presente que los costos también varían dado que operar acciones implica comisiones de bolsa, mientras que los FCI incluyen honorarios de administración en el valor de la cuotaparte.

Obligaciones Negociables de YPF

Las Obligaciones Negociables (ON) son títulos de deuda que emiten las empresas para financiarse. Quien las compra se convierte en acreedor de la compañía, no en accionista.

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Son especiales para un inversor conservador a moderado, que busca ingresos periódicos y acepta riesgo de crédito corporativo. Cuando se quiere exposición a la empresa pero con un perfil de riesgo menor que el de las acciones, o cuando se busca generar ingresos fijos en dólares dentro de una cartera diversificada.

Cómo funciona

YPF emite series de ON en pesos y en dólares, con distintos plazos y tasas de interés. Estas se colocan en el mercado local y cotizan en BYMA. Los inversores reciben intereses periódicos y, al vencimiento, recuperan el capital nominal.

Cómo genera exposición a YPF

Aunque no dan derecho a voto ni a dividendos, las ON están directamente ligadas a la capacidad de pago de YPF. Si la empresa mejora su situación financiera, el riesgo de default baja y el precio de los títulos tiende a subir. Si la situación se deteriora, ocurre lo contrario.

Cómo adquirirlas y en dónde

Se operan a través de un agente de liquidación y compensación (ALyC) habilitado por la CNV. Se necesita cuenta comitente en BYMA. La compra se realiza en el mercado secundario, donde ya están listadas las series emitidas.

El emisor es YPF S.A. La colocación se realiza a través de bancos y agentes de mercado autorizados. La administración de la cartera corresponde al inversor, que decide cuándo comprar y vender.

Capital mínimo aproximado

Depende del agente de bolsa. Algunos permiten operar con montos equivalentes a unos pocos títulos, que pueden ser desde unos pocos cientos de dólares o su equivalente en pesos.

Liquidez

Moderada a buena para las series más grandes. Las ON de YPF suelen tener volumen de negociación, pero no todos los días hay operación en todas las series.

Riesgo

Si la empresa no puede pagar, el inversor puede perder parte o todo el capital. También hay riesgo de tasa y de tipo de cambio si se compra en pesos.

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Ventajas

Exposición directa a YPF sin ser accionista.

Flujo de ingresos por intereses.

Menor volatilidad que las acciones.

Exención de Impuesto a las Ganancias para personas físicas en ciertos casos.

Desventajas

No hay derecho a voto ni a dividendos.

Riesgo de crédito concentrado en una sola empresa.

Liquidez variable según la serie.

Fondos Comunes de Inversión de renta variable que incluyen YPF

Un Fondo Común de Inversión (FCI) es un patrimonio formado por el aporte de varios inversores, administrado por una sociedad gerente autorizada por la CNV.

Cómo funciona

La sociedad gerente invierte el dinero del fondo en una cartera de activos según el reglamento de gestión. En los FCI de renta variable argentina, es común que haya una porción significativa en acciones del panel Merval.

Cómo genera exposición a YPF

Varios FCI de renta variable, como el 1810 Renta Variable Argentina (administrado por Proahorro), tienen a YPF entre sus principales tenencias. En informes recientes, YPF aparece con ponderaciones de alrededor del 16% al 20% del patrimonio.

Cómo puede contratarse

A través de bancos, ALyC o plataformas digitales que ofrezcan FCI. Se suscriben cuotapartes del fondo, que se valorizan diariamente según el valor de la cartera.

Capital mínimo aproximado

Desde montos bajos, a veces equivalentes a 5.000 pesos o menos, según el fondo y el canal de distribución.

Liquidez

Alta en fondos abiertos. Los rescates suelen liquidarse en 24 a 48 horas hábiles.

Riesgo

Mercado accionario argentino. La exposición a YPF es parcial, no total. El valor de la cuotaparte puede subir o bajar según la evolución de todas las acciones en cartera.

Ventajas

Diversificación automática.

Acceso con montos pequeños.

Gestión profesional.

No se necesita cuenta comitente para operar el fondo (sí para operar las acciones subyacentes, pero eso lo hace el gerente).

Desventajas

Exposición a YPF es indirecta y parcial.

Se pagan honorarios de administración.

El inversor no decide qué activos incluye el fondo.

Perfil de inversor

Principiante a moderado, que quiere exposición al mercado accionario local con diversificación y gestión profesional.

Situaciones en las que suele utilizarse

Cuando se busca exposición a YPF como parte de una cartera más amplia, sin tener que analizar y comprar cada acción individualmente.

Fideicomisos Financieros o Fondos Cerrados con exposición a proyectos energéticos vinculados a YPF

Un fideicomiso financiero es un patrimonio separado, constituido por un fiduciante (que puede ser una empresa del sector energético) y administrado por un fiduciario autorizado por la CNV. Los inversores adquieren certificados de participación que dan derecho a los flujos del fideicomiso.

Cómo funciona

Empresas del sector energético, a veces vinculadas a YPF o a proyectos de Vaca Muerta, constituyen fideicomisos para financiar proyectos específicos. Los inversores reciben los flujos generados por esos proyectos.

Cómo genera exposición a YPF

Si el fideicomiso financia proyectos en los que YPF es contraparte, offtaker o socio, el rendimiento está ligado indirectamente al desempeño de YPF en esos proyectos. No es exposición directa a la acción, pero sí a su actividad operativa.

Cómo puede contratarse

A través de la colocación de los certificados de participación, usualmente en ofertas privadas o mediante agentes colocadores autorizados.

Quién lo ofrece

Fiduciarios como bancos o sociedades fiduciarias autorizadas. El fiduciante puede ser una empresa energética, a veces relacionada con YPF.

Capital mínimo aproximado

Suele ser más alto que en los FCI abiertos. Puede ser desde varios miles de dólares, según el prospecto de cada emisión.

Liquidez

Baja. Los fideicomisos cerrados no tienen mercado secundario activo. El inversor generalmente debe mantener la inversión hasta el vencimiento.

Riesgo

Proyecto específico. Si el proyecto no rinde como se esperaba, o si YPF no cumple sus obligaciones contractuales, el inversor puede ver afectado su retorno.

Ventajas

Acceso a proyectos energéticos de gran escala.

Rentabilidad potencial en dólares.

Diversificación geográfica o sectorial dentro de la energía.

Desventajas

Baja liquidez.

Complejidad en el análisis del proyecto.

Exposición indirecta y dependiente de la estructura del fideicomiso.

Perfil de inversor

Moderado a agresivo, con capacidad de análisis y horizonte de largo plazo.

Situaciones en las que suele utilizarse

Cuando se quiere participar en proyectos energéticos de gran escala, con exposición indirecta a YPF pero con un perfil de riesgo y retorno diferente al de las acciones.

Invertir en YPF: tabla comparativa por instrumento

Instrumento Tipo de exposición Riesgo Liquidez Complejidad Horizonte recomendado Capital inicial aproximado Perfil recomendado Obligaciones Negociables de YPF Deuda directa de YPF Crédito de YPF Moderada Baja Corto a mediano plazo Desde cientos de dólares Conservador a moderado FCI de Renta Variable con YPF Acciones indirectas (parciales) Mercado accionario Alta Baja Mediano a largo plazo Desde pocos miles de pesos Principiante a moderado Fideicomisos financieros con proyectos energéticos Flujos de proyectos vinculados a YPF Proyecto y contraparte Baja Media a alta Largo plazo Desde varios miles de dólares Moderado a agresivo

¿Qué costos tiene cada alternativa?

En las ON, se pagan comisiones de compra y venta al agente de bolsa, más los derechos de mercado de BYMA. No hay gastos de administración, pero puede haber costos de custodia.

En los FCI, no suele haber comisión de suscripción o rescate, pero sí honorarios de administración y depósito, que se descuentan del valor de la cuotaparte. Estos varían según el fondo y la sociedad gerente.

En los fideicomisos, puede haber comisiones de colocación y honorarios del fiduciario, detallados en el prospecto de cada emisión.

En todos los casos, los impuestos dependen de la normativa vigente y del perfil del inversor. Es clave consultar con un asesor antes de operar.

¿Y el riesgo?

El riesgo específico de YPF es máximo en las acciones, alto en las ON y menor en los fondos que diversifican. Cada inversor debe elegir según su tolerancia al riesgo y su horizonte, pero veámoslo en detalle.

¿Cuál puede ser la mejor alternativa para cada tipo de inversor?

Principiante

Suele buscar simplicidad, montos bajos y diversificación. Un FCI de renta variable que incluya YPF puede ser adecuado, porque no requiere análisis individual de activos y permite empezar con poco capital.

Conservador

Prioriza la preservación de capital y los ingresos estables. Las ON de YPF pueden encajar, siempre que se entienda el riesgo de crédito y se elijan series con buen perfil de pago.

Moderado

Acepta algo más de riesgo por mayor retorno. Puede combinar ON y FCI, o explorar fideicomisos con proyectos energéticos si tiene capacidad de análisis.

Agresivo

Busca maximizar retorno y acepta alta volatilidad. Puede considerar fideicomisos de proyectos energéticos, aunque debe estar preparado para baja liquidez y riesgos específicos de proyecto.