En esta noticia Cómo se calcula el haber y qué requisitos hay que cumplir

La Legislatura bonaerense dio sanción definitiva a la ampliación del “Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas”. Es el que incorpora a más de 400 veteranos de la guerra de 1982 que hasta ahora no accedían a los beneficios jubilatorios.

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa por unanimidad: con 66 votos a favor y ninguno en contra.

El nuevo texto alcanza a los excombatientes que pidieron la baja o el retiro entre 1983 y 1985 a raíz de secuelas físicas o psicológicas derivadas del conflicto, así como a quienes no continuaron su carrera o no fueron reubicados en dependencias del Estado provincial una vez finalizada la guerra.

Cómo se calcula el haber y qué requisitos hay que cumplir

El beneficio previsional equivale al 80% de la mejor remuneración cobrada durante el desempeño en la administración pública bonaerense, y contempla también la totalidad de los subsidios mensuales que estén vigentes. Para acceder a él, los veteranos deberán acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS).

La media sanción original data del año pasado y tuvo como autores a los senadores oficialistas de Unión por la Patria María Rosa Martínez y Adrián Santarelli. Sin embargo, el proyecto debió volver al Senado el mes pasado luego de que el Centro ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) advirtiera que, tal como estaba redactado, podía terminar beneficiando a represores de la última dictadura militar.

El lunes, la Cámara baja ratificó las modificaciones introducidas a raíz de ese planteo, que dejan expresamente afuera del beneficio a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad y a los militares sancionados por incumplimientos durante la guerra.

La votación reunió el respaldo de todo el arco político, incluida la bancada de La Libertad Avanza, que calificó la medida como una “reparación histórica” en un comunicado.

“Es fundamental que, luego de tanto tiempo, este grupo de excombatientes, que muchas veces no fueron tratados como se merece por parte del Estado, tenga un reconocimiento que vienen peleando desde hace tiempo”, aseguró el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juanes Osaba. “Esta reparación histórica no es de un espacio político sino de todos los argentinos que le debemos el sacrificio que hicieron por nuestra patria”, agregó.