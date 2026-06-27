En esta noticia Marcas vs. la baja natalidad: el crecimiento del segmento infantil

La caída de la natalidad en la Argentina es un hecho y con fuerte tendencia a seguir bajando. De acuerdo con el último informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud, en 10 años (entre 2014 y 2024) la tasa descendió un 40%. Por eso, en el 57% de los hogares ya no hay menores de edad.

Este contexto, complejo en términos demográficos, refleja un profundo cambio de comportamientos, decisiones y planificación a nivel familiar. Sin embargo, a contramarcha del cierre de maternidades y la casi nula necesidad de construir nuevos jardines de infantes, las marcas dedicadas al universo de los más chicos aparecen como la otra cara de la moneda.

Lejos de achicarse, pisan fuerte con propuestas nuevas, se expanden y suman productos exclusivamente pensados para la llegada de nuevos integrantes al hogar. El escenario abre nuevos interrogantes: qué analizan las empresas para sobrevivir y qué eligen los consumidores a la hora de abrir la billetera.

Marcas vs. la baja natalidad: el crecimiento del segmento infantil

El último informe de la organización Argentinos por la Educación, “Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes”, aportó un dato contundente: por la baja natalidad, Argentina podría alcanzar una cobertura cercana al 100% en el jardín de infantes en 2027, sin necesidad de construir nuevas salas .

El estudio, elaborado por Sebastián Kiguel (Universidad de Illinois), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación) precisó que entre 2016 y 2025, la población de niños de 3 a 5 años cayó un 31%. Además, de acuerdo con las proyecciones del INDEC, se estima que esa cifra se reducirá un 16% adicional hasta el 2030.

Frente a estas cifras, que se replican en toda la región y a nivel mundial, también se perciben cambios en las formas de consumo y en las prioridades de las familias. Marcas internacionales como Carter’s exhiben planes de expansión en el país, y otras, como la consolidada ACF en cosmética , amplían su oferta para el universo bebés. En diálogo con El Cronista, compartieron su visión y percepción del mercado local.

El caso Carter’s: desembarco y expansión a mediano y largo plazo

La reconocida marca internacional de indumentaria infantil Carter’s anunció en abril la apertura de un nuevo local en el shopping porteño Galerías Pacífico. Se trata del primer paso de un ambicioso proyecto de expansión en el país.

“Tenemos un plan de expansión para alcanzar las 30 tiendas en los próximos cinco años”, adelantó Cecilia Carbajal, gerente general de Carter’s Argentina. La ejecutiva calificó como “muy positivo” el recibimiento del público, un entusiasmo impulsado también por el regreso al país de los productos de Oshkosh, la otra etiqueta que comercializa la firma.

En su caso, no relacionan como un factor determinante la baja natalidad con el consumo. “Trabajamos para satisfacer la demanda de un cliente que planifica sus compras y exige calidad y precio. La estrategia de la compañía se basa en la expansión y el desarrollo de las marcas. El contexto actual presenta oportunidades para quienes logran adaptarse a un consumidor cada vez más exigente “, describió Carbajal.

Y amplió: ”El impacto en las ventas no solo se puede ver afectada por la baja en la natalidad, sino también por cambios en los comportamientos del consumidor en general”.

La apertura del local en el centro comercial porteño se concretó el 5 de mayo y fue el puntapié de una estrategia que contempla una inversión aproximada de u$s 10 millones y la inauguración de más de 30 tiendas en los próximos cinco años en todo el país.

“Nosotros ofrecemos la mejor relación precio-calidad del mercado. Y además tenemos un diferencial muy fuerte en cuanto a que ofrecemos packs y sets completos, algo que ayuda mucho a la hora de comprar", aportó la gerenta.

Línea “premium”: la apuesta de ACF al segmento bebés

En la misma línea, pero dentro del rubro de higiene y cuidado personal, la marca de cosmética ACF también encontró una veta para innovar. La firma, popularmente conocida por desarrollar productos junto a la influencer Daniela López (“Dadatina”), incursionó este año en el segmento infantil.

“Vimos una oportunidad en el nacimiento del bebé de Dadatina, ya que ella tiene un engagement muy bueno con su comunidad. Lo que decidimos fue no competir en el segmento de bajo costo, sino hacer algo un poco más premium, con una calidad muy buena“, describió Rodolfo Prieto, fundador de la marca, en diálogo con este medio. Y remarcó: “Quisimos hacer una propuesta diferenciada”.

Hasta el momento, lanzaron un shampoo y gel de limpieza, una emulsión postbiótica humectante, y la barra “anti roces”, la gran estrella de la línea.

“Hicimos un relevamiento de mercado para ver qué había. Tratamos de posicionar tres productos que fueran diferentes. Uno de ellos es especialmente novedoso ya que no existe en el mercado argentino, que es la barra”, detalló Prieto sobre el artículo pensado para evitar paspaduras, una molestia recurrente entre los bebés.

Desde la compañía reconocen el desafío demográfico, pero la apuesta por el nicho tuvo una buena recepción. “Hemos logrado un producto interesante que ocupa un lugar vacío. Hicimos estudios generales y también los testeos pediátricos; teníamos que ingresar al mercado con algo distinto y con especial cuidado”, destacó el empresario.

“Es cierto que hay una disminución pronunciada de los nacimientos y de las expectativas de formar familia en la sociedad en general, pero el lanzamiento cumplió nuestros objetivos. Es una línea que salió hace poco y ya se está ubicando bien en los canales de distribución“, concluyó.

En este sentido, la agudeza de las empresas y su capacidad de adaptación aparecen como factores fundamentales para sobrevivir y crecer frente a esta nueva composición social.