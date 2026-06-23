La relación entre trabajadores activos y jubilados se redujo con el paso de los años, mientras que la informalidad laboral y la inflación agregan presión sobre el sistema jubilatorio. Por eso, depender exclusivamente del haber previsional estatal resulta insuficiente para quienes buscan mantener su calidad de vida.

En ese contexto, el ahorro y la inversión de largo plazo aparecen como herramientas complementarias para construir un fondo de retiro propio. Una de las fórmulas más difundidas para estimar cuánto capital se necesita para vivir de los rendimientos es la llamada regla del 4%.

Por qué no alcanza con pensar solo en la jubilación estatal

El sistema previsional funciona, en gran medida, con los aportes de los trabajadores activos para financiar las prestaciones de quienes ya están retirados. El problema es que hoy hay menos aportantes por cada jubilado que décadas atrás.

En diálogo con El Cronista, Nahuel Bernués, economista, asesor financiero y CEO de Quaestus Advisory, sostuvo que depender únicamente del sistema estatal para sostener el nivel de vida en la vejez “es una apuesta”.

“El sistema fue diseñado hace décadas pensando en una cantidad de cuatro trabajadores activos por cada jubilado y hoy esa relación es de aproximadamente 1,5 activo por cada pasivo. El resultado es un sistema que reparte entre muchos lo que aportan pocos ”, explicó.

Para el especialista, quien busca planificar con mayor previsibilidad necesita complementar los aportes obligatorios con ahorro propio e inversiones. Esto no implica reemplazar necesariamente la jubilación estatal, sino evitar que sea la única fuente de ingresos durante la etapa pasiva.

Qué es la regla del 4% y cómo funciona

La regla del 4% es una guía de planificación financiera para estimar cuánto puede retirar una persona de su cartera durante la jubilación sin agotar rápidamente el capital.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

La propuesta indica que, durante el primer año de retiro, se puede extraer el equivalente al 4% del fondo acumulado . En los años siguientes, el monto retirado se ajusta por inflación para intentar preservar el poder de compra.

La cuenta tiene una versión aún más simple, conocida como la regla del 25x, que plantea que, para estimar el capital objetivo, hay que multiplicar los gastos anuales por 25.

Por ejemplo, una persona que pretende contar con ingresos de u$s 1.400 por mes durante su jubilación necesitaría cubrir gastos anuales por u$s 16.800. Si se multiplica esa cifra por 25, el capital objetivo asciende a u$s 420.000.

“Son reglas que, por simples, ayudan a tener una idea, pero no necesariamente dan con la exactitud de una ecuación que incluye mantener el capital invertido ”, explica el especialista.

De dónde viene la fórmula que usan los inversores

La regla fue popularizada por el asesor financiero estadounidense William Bengen en un trabajo publicado en 1994. Su investigación analizó rendimientos históricos de acciones y bonos de Estados Unidos y buscó identificar qué nivel de retiro inicial habría permitido sostener una cartera durante 30 años, incluso en escenarios de mercado adversos.

El resultado fue una tasa cercana al 4%, bajo supuestos específicos: una cartera diversificada, inversiones mantenidas en el tiempo, un horizonte de alrededor de tres décadas y ajustes anuales por inflación .

Por eso, no se trata de una promesa ni de una fórmula exacta. La regla no contempla de manera automática la realidad de cada persona, los impuestos, cambios bruscos en los mercados, gastos médicos imprevistos o una expectativa de vida mayor a la prevista.

La regla del 4% en Argentina: cómo adaptarla

Bernués remarcó que la fórmula puede servir como punto de partida para ordenar un objetivo, pero no debe aplicarse de manera mecánica en Argentina.

Según el economista, las reglas de este tipo fueron pensadas para países desarrollados con inflación estable y previsible. “Como metodología conceptual y para simplificar un objetivo puede ser útil, pero ninguna funciona si se piensa en pesos porque la inflación puede destruirlo mucho antes de lo previsto. La forma de adaptarlas a la realidad local es calcular los gastos futuros en dólares”, indicó.

Cuánto hay que ahorrar para jubilarse tranquilo

No existe una cifra única porque el capital necesario depende del estilo de vida buscado, la edad de retiro, la expectativa de vida, los ingresos adicionales y el rendimiento esperado de las inversiones.

Bernués planteó el caso de una persona de 30 años que busca retirarse a los 65, proyecta vivir hasta los 90 y estima gastos mensuales por u$s 1.400, incluyendo vivienda, alimentación, salud y esparcimiento.

“Para sostener ese nivel de vida sin trabajar durante sus últimos 25 años, necesita acumular alrededor de u$s 220.000 al momento del retiro , asumiendo que ese capital sigue invertido al 6% anual en dólares. Para llegar a ese número, hoy tendría que destinar unos u$s 160 mensuales a inversión”, detalló.

El impacto del tiempo es determinante. Si esa misma persona comienza recién a los 40 años, el aporte mensual necesario para alcanzar el mismo objetivo sube a cerca de u$s 325.

“Alguien que empieza a los 25 años con aportes modestos puede terminar acumulando más que alguien que arranca a los 40 con aportes mucho más altos, simplemente por el tiempo que el dinero tiene para trabajar”, explicó Bernués.

Ahorrar es importante, pero invertir también

El ahorro mensual es el punto de partida, sobre todo cuando el capital inicial es bajo. Pero a medida que el fondo crece, la rentabilidad de las inversiones empieza a tener un peso cada vez mayor.

Bernués lo resumió con un ejemplo: “Un fondo de u$s 500 que rinde 10% genera u$s 50, mientras que uno de u$s 100.000 al mismo rendimiento genera u$s 10.000. Por eso la combinación de ambas variables es lo que define el éxito”.

Para construir un fondo de retiro, el asesor recomendó evitar concentrar todo el patrimonio en un único activo. Una cartera eficiente puede combinar bonos en dólares de largo plazo, obligaciones negociables de empresas de primera línea, acciones y CEDEARs, según el horizonte, el perfil de riesgo y las necesidades de liquidez de cada inversor.