La jubilación anticipada es una alternativa para numerosos trabajadores en 2026; sin embargo, no todos la recibirán en igualdad de condiciones. La edad mínima varía conforme a los años de cotización y el adelanto en el retiro implica una reducción de la pensión mediante coeficientes establecidos por la Seguridad Social.

En España, las modificaciones incorporadas de manera progresiva en la reforma de pensiones continúan orientándose hacia una edad de retiro más elevada, aunque facilitan accesos anticipados bajo requisitos y penalizaciones específicas. Estas modificaciones tienen como objetivo equilibrar la sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento de la población.

A partir de abril, entrarán en vigor diferentes medidas que afectan a la jubilación de los ciudadanos en España. ¿Cuáles son? (Imagen: archivo)

¿Cómo es la jubilación anticipada en 2026?

La jubilación anticipada voluntaria brinda la oportunidad de cesar la actividad laboral antes de alcanzar la edad legal, aunque esta opción implica reducciones en el monto de la pensión. A partir del año 2026, la edad general para acceder a esta modalidad se establecerá en 64 años y 10 meses, siempre que no se cuente con las cotizaciones suficientes.

Sin embargo, aquellos que hayan cotizado un periodo mínimo de 38 años y 3 meses o más podrán requerir la jubilación anticipada desde los 63 años, condicionada al cumplimiento del mínimo de 35 años cotizados exigido para esta opción voluntaria.

Dichas edades son resultado del retraso gradual de la edad legal ordinaria de jubilación, la cual para el año 2026 será de 66 años y 10 meses para quienes no hayan cumplido con el periodo de cotización mencionado, mientras que será de 65 años para aquellos que sí lo hayan logrado.

Impacto de las penalizaciones en la jubilación

Una jubilación anticipada reduce la cuantía de la pensión mediante los denominados coeficientes reductores. Cuanto más te anticipes a la edad legal de retiro, mayor será la disminución.

Los coeficientes se calculan conforme a los meses de anticipación y los años de cotización. Por ejemplo, adelantar la jubilación voluntaria hasta 24 meses antes puede suponer una reducción considerable, que algunos especialistas estiman en un 21 % o más respecto a la pensión teórica, especialmente si no se han completado 38 años de cotización.

Estos coeficientes inciden de manera permanente en el monto mensual que recibirás, por lo que una adecuada planificación del momento para solicitar la jubilación es fundamental para evitar penalizaciones excesivas.

Jubilación involuntaria: qué hacer, derechos y ayudas

La jubilación anticipada involuntaria o forzosa se origina por circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador, tales como despidos o reducciones de plantilla. A partir del año 2026, será factible acceder a esta modalidad antes de la edad legal, con sus correspondientes límites y penalizaciones.

Mediante esta modalidad se autoriza adelantar el retiro hasta 48 meses antes de la edad ordinaria. En 2026, esos escenarios establecen la edad mínima en 62 años y 10 meses si se han cotizado al menos 33 años, o incluso 61 años para aquellos que superen los 38 años y 3 meses de cotización.

Antes de tomar la decisión de acceder a la jubilación anticipada en 2026, es fundamental evaluar diversos factores:

La diferencia entre jubilarse a partir de 63 o 64 + meses y esperar a la edad ordinaria podría resultar en décadas de cobro con cantidades menores.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que los coeficientes reductores se aplican para toda la vida de la pensión, no de manera temporal.

El periodo mínimo de cotización requerido para beneficiarse de estas modalidades generalmente debe ser de 35 años, contabilizando al menos dos años dentro de los últimos 15 antes de la jubilación.

Finalmente, las novedades implementadas para 2026 refuerzan una tendencia general en España hacia una edad de retiro más alta, con la legal ordinaria proyectada para aproximarse a 67 años en los próximos años.