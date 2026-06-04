Mientras la jubilación mínima de ANSES alcanza en junio los $ 403.318, una cifra que continúa lejos del costo de vida de buena parte de los adultos mayores, crece la preocupación por cómo financiar los años de retiro sin depender exclusivamente del Estado.

En ese contexto, especialistas coinciden en que la planificación para la jubilación ya no puede comenzar a los 60 años, sino varias décadas antes. El objetivo es construir un patrimonio capaz de generar ingresos suficientes para mantener el nivel de vida sin necesidad de seguir trabajando.

“Si entendemos hacia dónde va el mundo y la actualidad, vamos a entender que no tiene sentido pensar en jubilarse solamente con el sistema estatal , porque lo que vamos a asegurarnos es de tener una jubilación de unos 200 dólares que claramente no es suficiente para mantener una vida digna”, advierte Gastón Lentini, asesor financiero y fundador de Doctor de tus Finanzas.

Por qué el sistema jubilatorio está en crisis

El modelo previsional vigente se basa en un esquema de reparto, en el que los trabajadores activos financian a los jubilados actuales. Sin embargo, este sistema fue diseñado en un contexto demográfico completamente distinto al actual.

“Las personas vivían mucho menos años, entonces había cada vez más ingresando al sistema de trabajo y muchas menos personas para mantener , pero eso cambió”, explica Lentini.

Hoy, en cambio, el aumento de la expectativa de vida y la caída de la natalidad redujeron la proporción de población activa en relación con la pasiva, lo que complica la sustentabilidad del sistema y obliga a las nuevas generaciones a asumir un rol más activo en la construcción de su propio retiro.

En línea con este diagnóstico, el Índice Global de Pensiones 2025 de Mercer y CFA Institute advierte que sin reformas estructurales la sostenibilidad de los sistemas previsionales está en riesgo.

En el caso argentino, el sistema obtuvo una calificación general D, con debilidades estructurales que “ponen en duda su eficacia y sostenibilidad”.

El factor que más influye en una jubilación exitosa

Una de las principales conclusiones que surgen al analizar cualquier estrategia de retiro es que empezar temprano suele ser más importante que invertir grandes sumas. El motivo es el interés compuesto, es decir, la capacidad de los rendimientos de generar nuevos rendimientos a lo largo del tiempo.

Para ilustrarlo utiliza la lógica de “la bola de nieve”: una pequeña bola de nieve que comienza a descender por una montaña puede transformarse en una masa enorme si dispone de suficiente recorrido.

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“Por más que empiece con una bolita muy chiquitita arriba de la montaña, si esa montaña es larga, es decir, si tengo tiempo para que esa bola de nieve crezca, las chances de que al final del camino tenga un capital acumulado alto es mayor ”, explica.

Cuánta plata necesitás para jubilarte

Una de las preguntas más frecuentes es cuánto dinero hace falta acumular para dejar de trabajar. La respuesta, coinciden los especialistas, no es única.

“Respecto de los montos, tenemos que entender que en este negocio y en las finanzas mucho y poco es relativo. Habrá personas que necesitan 10 millones de pesos para jubilarse tranquilas y vivir con el nivel de vida que tienen sin trabajar y hay otras que con un millón están más que satisfechas”, señala Lentini.

Ni dólar ni plazo fijo: así podés invertir desde $1000 y hacer crecer tus ahorros (foto: archivo). Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

El punto de partida es definir el ingreso mensual deseado . A partir de ahí, se puede estimar el capital necesario para generarlo.

Como referencia, el especialista plantea un ejercicio concreto: “Podríamos decir que si queremos obtener 1000 dólares por mes deberíamos conseguir por lo menos unos 200.000 dólares de capital que invertidos a una tasa del 6% nos van a dar 12.000 dólares por año”.

Esa tasa representa una renta promedio, considerando portafolios diversificados con distintos niveles de riesgo. Si bien pueden existir inversiones más rentables, también implican mayor volatilidad.

En qué invertir para construir el retiro

Ahorrar es solo una parte del proceso. Según Lentini, para que el capital crezca, es necesario invertirlo de forma estratégica. “Mi principal recomendación va a ser no invertir en Argentina porque la historia muestra que las crisis no le hacen bien a los precios de los activos que cotizan en nuestro país”, indica.

Como alternativa, propone una estrategia simple y de largo plazo: CEDEARs del S&P 500. Se trata de instrumentos que permiten invertir, desde Argentina y en pesos, en un portafolio que replica el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.

“Si bien tienen momentos alcistas y momentos bajistas, la estrategia más simple tiene que ver con que todos los meses compremos el mismo dinero del mismo activo. Si sube, seguiremos comprando el mismo dinero y si baja, seguiremos comprando la misma suma. Pero vamos a poder comprar más porque están más barato”, explica el asesor financiero.

El error más común al invertir

Uno de los principales obstáculos para los ahorristas no es técnico, sino emocional. La volatilidad del mercado suele generar reacciones impulsivas.

“Un momento como fue el 2020 con la pandemia hace que todos los activos del mundo bajen de precio y ahí los novatos se asustan y venden, y es justamente el momento en que hay que hacer lo opuesto y seguir comprando”, ejemplifica Lentini.