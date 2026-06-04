La fórmula para jubilarse tranquilo: cuánta plata necesitás para no trabajar más y cuánto ahorrar por mes
Con una jubilación mínima que apenas supera los $ 400.000, cada vez más especialistas advierten que depender solo del sistema previsional ya no alcanza. En diálogo con El Cronista, explican cuánto capital se necesita, cuánto ahorrar por mes y qué inversiones ayudan a construir una jubilación propia.
La expectativa del Mundial 2026 y la venta de entradas, viajes, transmisiones online y productos oficiales genera un terreno fértil para los ciberdelincuentes. Especialistas recomiendan las medidas básicas para protegerse