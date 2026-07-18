Se graduó como Doctor en Administración de Empresas en la Universidad Católica de La Plata en 1978. Desde entonces desarrolló una extensa trayectoria que combinó la actividad académica con la consultoría económica.

Integró el equipo de asesores de Álvaro Alsogaray, publicó numerosos libros —entre ellos uno dedicado a explicar la economía a los niños— y tuvo una destacada presencia en los medios de comunicación como columnista de algunos de los principales diarios de la Argentina.

En este episodio de Shot Financiero, Martín Krause conversa con Guillermo “Willy” Laborda sobre los principales hitos de su carrera, su visión de la economía y las enseñanzas que dejó su recorrido profesional. Además, comparte consejos para las nuevas generaciones de estudiantes y economistas.