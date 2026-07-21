Vista Energy presentó la solicitud para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión de u$s 5800 millones para desarrollar Bandurria Norte, una de las áreas que posee en Vaca Muerta. La iniciativa prevé la perforación de 332 nuevos pozos y una producción estimada de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día .

Se trata del primer desarrollo que la compañía pondrá en marcha fuera del núcleo donde concentra actualmente la mayor parte de su actividad.

El área, que hoy no cuenta con pozos en producción, abarca unas 26.500 acres y es operada íntegramente por Vista.

Además de la perforación de nuevos pozos, la inversión prevé la construcción de la infraestructura necesaria para procesar y transportar la producción.

El proyecto incluye una planta con capacidad para tratar alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo, una estación compresora, oleoductos y gasoductos, entre otras instalaciones.

El plan que había anticipado el CEO

La ingreso al RIGI ya había sido anticipada por Miguel Galuccio durante la conferencia con inversores realizada a fines de abril, cuando la empresa difundió los resultados del primer trimestre.

En esa oportunidad, el CEO y fundador de Vista adelantó que la compañía preparaba la documentación para incorporar al régimen dos futuros desarrollos: Aguada Mora y Bandurria Norte.

También explicó que esperaba presentar las solicitudes antes de finalizar el segundo trimestre y que el Ministerio de Economía demoraría algunos meses en analizarlas, en línea con los tiempos que habían atravesado otras empresas del sector.

Finalmente, la primera presentación correspondió a Bandurria Norte, el área sobre el que la compañía ahora busca obtener los beneficios previstos por el régimen.

Durante aquella conferencia, Galuccio aseguró que el RIGI modificó la planificación de la compañía al generar incentivos para adelantar inversiones previstas para una etapa posterior.

“El impacto del RIGI es muy positivo. Crea incentivos fiscales y nos mueve a acelerar la inversión de capital en áreas que, de otra manera, estarían más atrás en nuestro plan”, afirmó entonces el ejecutivo.

Miguel Galuccio, CEO de Vista Energy.

El crecimiento de Vista en Vaca Muerta

En febrero de este año, la empresa compró los activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta por un ticket neto de u$s 712 millones. Tras cederle parte de esas participaciones a YPF -operador de ambos bloques-, terminó incorporando a su portafolio el 25,1% de Bandurria Sur y el 35% de Bajo del Toro. Eso le permitió sumar 22.000 boed.

Durante el primer trimestre de 2026 la empresa alcanzó una producción de 134.741 barriles equivalentes diarios, un 67% más que un año antes, impulsada principalmente por la incorporación del 50% de La Amarga Chica -adquirida a Petronas- y por la conexión de nuevos pozos en sus áreas operadas.

Como consecuencia de ese desempeño, la compañía elevó su proyección anual de producción desde 140.000 hasta 143.000 barriles diarios, lo que representa más de un millón de barriles adicionales durante el año, destinados principalmente a exportación.

En el trimestre, Vista obtuvo ingresos por u$s 694,3 millones, un crecimiento interanual del 58%, mientras que la utilidad neta alcanzó u$s 107,7 millones. El ebitda ajustado ascendió a u$s 450,8 millones, con un margen del 65 por ciento.

Las exportaciones continuaron siendo el principal motor del negocio. Entre enero y marzo generaron ingresos por u$s 431 millones, equivalentes al 64% de la facturación total de la compañía.