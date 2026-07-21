En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 21 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 6694 (Cementerio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 21 de julio

1° 6694 11° 6650 2° 8716 12° 0150 3° 8694 13° 6816 4° 4236 14° 6135 5° 3108 15° 7471 6° 4933 16° 0184 7° 5970 17° 0142 8° 9821 18° 0178 9° 2982 19° 9369 10° 8987 20° 8305

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con cementerio suele simbolizar cierres y duelo. Indica que una etapa termina y otra inicia, invitándote a soltar cargas, honrar recuerdos y aceptar cambios sin quedar atrapado en el pasado.

También apunta a introspección y sanación: revisar miedos, culpas o promesas. Si es sereno, hay paz con lo perdido; si inquieta, revela asuntos pendientes que requieren atención y un ritual de cierre.