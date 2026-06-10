La desocupación trepó a 7,5% a fines de 2025 , una cifra que empeoró contra el año anterior, según reconoce el propio gobierno. Para los más jóvenes, esa cifra llega al 20%. La foto se ve con nitidez cada vez que se lleva adelante una feria de empleo, con la alta participación de quienes buscan acceder a su primer trabajo.

Esta semana, el presidente del BCRA Santiago Bausili marcó que se trata de “un nivel históricamente bajo, aunque levemente superior al del 2024″. Y planteó incluso el problema de la precarización del trabajo. “La caída del empleo se concentró en el segmento formal, mientras que el empleo informal continuó creciendo”, dijo, antes de asegurar que la reforma laboral busca solucionar ese escenario con más formalización.

Según el IPyPP de Claudio Lozano, ese 7,5% se transforma en un 15,3% de la población económicamente activa (PEA) si se incorpora a las personas que “trabajan pocas horas y requieren ampliar su inserción”.

En ese caso, el desempleo se duplica. Pero cuando se mira a quienes deberían estar empezando a hacer sus primeros pasos en el mercado laboral, la desocupación juvenil prácticamente triplica la tasa general: alcanza al 20,1%.

Feria de empleo joven Fundación Empujar

“Si se toma el indicador amplio de vulnerabilidad laboral, el problema afecta al 77% de los y las jóvenes , mostrando que el ingreso al mundo laboral se produce, en gran medida, por la vía de la precariedad”, planteó Lozano en el informe.

En ese marco, una reciente feria de empleo buscó tender puentes para ese segmento crítico. ExpoEmpujar reunió a empresas, referentes del mundo del trabajo y jóvenes en torno a propuestas de formación, vinculación laboral, y oportunidades reales e inclusivas de empleo.

Para llegar al primer empleo, lo que se trabaja es “en las habilidades blandas, como puntualidad, responsabilidad, trabajo en equipo. Muchas veces las empresas nos dicen que no les preocupa lo técnico, que eso se lo enseñan ellos”, dijo Germán Lojk, director de la Fundación Empujar, que participó de la feria de empleo que convocó a 5000 jóvenes y 30 empresas en el ex Correo Central.

La feria se dio en el marco del Laburatorio de la Fundación Banco Nación, el punto de contacto entre el talento y las oportunidades para acompañar el recorrido laboral a través del aprendizaje, el intercambio y el encuentro con oportunidades reales. Allí se abordaron los temas “que el mundo laboral requiere: liderazgo, transformación digital, empleabilidad y las herramientas necesarias para construir proyectos profesionales ”, explicaron desde la organización del Laburatorio.

Con una desocupación del 20% en el segmento, los jóvenes se vuelcan a las ferias de empleo para conseguir el primer trabajo Fundación Empujar

La Fundación Empujar trabaja con jóvenes de sectores vulnerables de 18 a 24 años. “Estas cosas que no se trabajan en el colegio y hay muchas generaciones donde el trabajo formal no está presente en lo cotidiano”, explicó Lojk.

A contramano del prejuicio de que “los jóvenes no quieren trabajar”, el especialista marca que “tienen ganas de insertarse pero lo ven muy lejano”, lo que muchas veces está explicado por baja autoestima o desconocimiento de la experiencia que pueden tener. Por eso, también se armó un software para “validar experiencias no formales”, que son formas de trabajo cotidianas, como cuidar chicos o el trabajo de reparto.

La fundación realiza captación y selección de los chicos para mundo laboral, con 150 horas de capacitación gratuita 3 veces por semana donde se trabaja en las habilidades blandas, cómo hacer un currículum y cómo funciona una empresa.

Las empresas que participan ceden las instalaciones y los asistentes aprenden a cumplir horario, cómo es el proceso de pasar por la guardia al ingresar o compartir el almuerzo en el comedor .

En el programa acompañan a los inscriptos durante un año hasta que llegan las ofertas para el primer empleo. “El 68% de los que entran a trabajar en la empresa, siguen”, asegura Lojk.

En el año participan 1500 chicos en el programa de empleo. Hay 550 empresas que colaboran con donaciones y participación. El 50% logra la empleabilidad formal, en relación de dependencia, en un año. Y el 70% empleabilidad en general.

“De los jóvenes, se verifica el contra paradigma: sí quieren trabajar en un empleo formal, con condiciones buenas y salario bueno”, agregó el representante de Empujar. Esos empleos se buscan en la proximidad también.

Entre los sectores que hoy están creciendo en las zonas del programa están logística y distribución en regiones como Gran Buenos Aires, Rosario y Cuyo. El programa también abrió una pequeña sede en Neuquén, en medio del boom de Vaca Muerta.

En los números oficiales, el empleo masculino es del 51,3%, mientras que para las mujeres es del 38,9%. La subutilización laboral afecta al 22% de las mujeres frente al 16,3% de los varones. “A su vez, el deterioro de ingresos golpea con más fuerza a las trabajadoras: el 25,7% de las mujeres ocupadas gana menos que el SMVM vs el 11,3% de los varones”, agrega el IPyPP.

Entre los participantes del programa, hay una preponderancia de mujeres, mientras que en las búsquedas de empleo, se demandan más varones (una relación 60-40), lo que para Lojk responde a “prejuicios o una inercia histórica”.