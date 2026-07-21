En esta noticia

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 21 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este martes, 21 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0465 - El Cazador

Te puede interesar

No es el bicarbonato ni y el vinagre: el método para eliminar el sarro de los dientes y mantenerlos blancos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 21 de julio

 1°0465 11°0728
 7195  12°2137
 3°7496 13°3457 
 0344  14°6699 
 8082  15°8232 
 6°7666  16°6917
 8955  17°1699 
 3427  18°8728 
 3132  19°5129 
 10°1633 20°0006 

Te puede interesar

Cómo comenzar una sucesión sin problemas | requisitos, tiempos, costos de abogados y todo lo que hay que saber: información actualizad a 2026

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador refleja tu impulso de perseguir metas con enfoque y control.

También puede indicar que te sientes perseguido por miedos o culpas y te invita a afrontar tus instintos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Fin de las canas | El tinte natural y sin químicos que restaura la melanina del cabello: proporciona brillo y suavidad al pelo