En esta noticia ¿Qué significa soñar con el cazador?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 21 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este martes, 21 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0465 - El Cazador

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 21 de julio

1° 0465 11° 0728 2° 7195 12° 2137 3° 7496 13° 3457 4° 0344 14° 6699 5° 8082 15° 8232 6° 7666 16° 6917 7° 8955 17° 1699 8° 3427 18° 8728 9° 3132 19° 5129 10° 1633 20° 0006

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador refleja tu impulso de perseguir metas con enfoque y control.

También puede indicar que te sientes perseguido por miedos o culpas y te invita a afrontar tus instintos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.