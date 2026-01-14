Buenas noticias para millones de jubilados: estas son todas las pensiones que recibirán un aumento en 2026 (foto: archivo).

El Instituto de Previsión Social (IPS) recordó a jubilados y pensionados bonaerenses que hay algunos trámites que son completamente gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios. El organismo previsional realizó esta aclaración con el objetivo de prevenir estafas, cobros indebidos y engaños que suelen afectar a quienes perciben haberes.

Desde el IPS remarcaron que no se debe pagar ninguna suma de dinero para iniciar, continuar o finalizar trámites de jubilaciones y pensiones, ya sea de forma online o presencial. La advertencia apunta especialmente a proteger a adultos mayores frente a falsas gestiones ofrecidas por terceros.

¿Cuáles son los trámites gratuitos para jubilados y pensionados?

Los jubilados y pensionados del IPS cuentan con distintas alternativas para realizar todas sus gestiones de manera simple, segura y gratuita. Una de ellas es el sitio web oficial del Instituto de Previsión Social, donde se pueden efectuar trámites digitales sin costo alguno y desde cualquier lugar.

A través de la plataforma online del IPS es posible utilizar todas las siguientes herramientas:

consultar expedientes,

solicitar turnos,

descargar recibos de haberes,

gestionar certificados,

y realizar consultas generales, lo que permite evitar traslados y reducir tiempos de espera.

¿Cómo realizar las gestiones para jubilados y pensionados?

Los adultos mayores que prefieran realizar sus trámites de manera presencial pueden hacerlo en cualquiera de las delegaciones del IPS distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para acceder a la atención es obligatorio solicitar un turno previo, una medida que busca ordenar la atención y mejorar el servicio.

El organismo previsional recordó que no es necesario contratar gestores ni abogados para realizar trámites previsionales. Pese a que los beneficiarios pueden recurrir a profesionales para recibir asesoramiento, el IPS brinda atención directa y gratuita a todos los jubilados y pensionados.

Alerta por estafas a jubilados y pensionados

Desde el IPS también alertaron sobre el uso responsable de redes sociales, ya que muchos beneficiarios realizan consultas públicas sin advertir los riesgos. En este sentido se lanzaron distintas recomendaciones:

no publicar datos personales,

no compartir la información de la cuenta bancaria,

no divulgar información sensible en comentarios o mensajes abiertos.

Los jubilados no necesitan contratar asesores extrernos para trámites.

Por otra parte, el Instituto recordó que solo se deben realizar consultas a cuentas oficiales y verificadas, identificadas con el tic celeste, para evitar suplantaciones de identidad y fraudes digitales.

Por último, también se enfatizó que el IPS nunca se comunica con jubilados o pensionados para pedir datos personales o bancarios, ni por teléfono, ni por redes sociales, ni por mensajería privada. Ante cualquier duda, se aconseja acudir únicamente a los canales oficiales del organismo.

¿Cómo jubilarse en la Provincia de Buenos Aires?

Para jubilarte en la Provincia de Buenos Aires debés cumplir requisitos de edad y años de aportes, que varían según el organismo. En el IPS se requieren, en general, 60 años para mujeres y 65 para hombres con 35 años de servicios, o bien la jubilación por edad avanzada a los 65 con un haber proporcional. En ANSES, el régimen nacional exige 60 años (mujeres) y 65 (hombres) con 30 años de aportes, o 70 años con 10 años aportados.

Paso a paso para jubilarse

Verificá tu historia laboral ingresando a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Juntar la documentación necesaria: DNI original, formulario P.S. 6.18 y, si faltan aportes, certificados de servicios o recibos de sueldo; las mujeres deben sumar partidas de nacimiento por tareas de cuidado. Iniciá el trámite: online a través de mi ANSES o Atención Virtual, o de forma presencial en las oficinas del IPS con la documentación correspondiente.

El haber jubilatorio se calcula según los mejores cargos y remuneraciones, tomando 36 meses consecutivos o 60 meses alternados de aportes en el IPS.

En caso de haber realizado aportes tanto en Buenos Aires como a nivel nacional, es necesario iniciar el trámite en el sistema donde aportaste más años. En caso de pagos no registrados, existen opciones para regularizarlos y completar los años necesarios.