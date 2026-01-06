Un grupo de científicos realizó un hallazgo histórico en la Antártida que podría abrir las puertas al conocimiento de nuevas especies marinas en una de las regiones menos exploradas del planeta, destacándose por su singular anatomía.

Durante una expedición en el continente más frío de la Tierra, los especialistas anunciaron el descubrimiento que sorprendió a la comunidad científica, ya que se trata de animales desconocidos para la biología, según informó la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en abril de este año.

¿Cuáles son los hallazgos de los investigadores en la Antártida?

El grupo de especialistas encontró diversas criaturas, en particular algunas especies curiosas que nunca antes se habían documentado y son las siguientes:

Cerdos marinos

Arañas marinas

Mariposas marinas

Pulpos

Estrellas de mar

Crustáceos.

¿Cómo fue el hallazgo del siglo en la Antártida?

Los investigadores buscaban analizar los efectos del aumento de la temperatura en el océano Antártico y evaluar la situación en la superficie del glaciar Denman, que ha retrocedido aproximadamente 5 km entre 1996 y 2018, además de ser el que más rápido sufre el deshielo.

Los científicos no esperaban hallar estos ejemplares, ya que realizaban un viaje de 60 días en el buque rompehielos RSV Nuyina , que tenía previsto concluir a mitad de año.

El hallazgo en la Antártida cambia todo sobre fauna marina.

“Para entender realmente cuánto calor entra en la plataforma de hielo, necesitamos estar lo más cerca posible para comprender estos procesos y propiedades del océano”, narraron los autores del informe.

Cerdo marino (Protelpidia murrayi) : es un animal del grupo de pepinos de mar que habita en las zonas más profundas de los océanos, el abismo. Vive en la plataforma continental profunda alrededor de la Antártida (400-900 metros de profundidad). Su cuerpo es hinchado, parece una gelatina, mide entre 4 y 15 centímetros y carece de ojos.

Mariposa de mar (Clio pyramidata) : otra criatura fascinante es este caracol marino que parece volar al moverse en el agua. Al capturar un ejemplar, puso huevos en uno de los contenedores del barco, lo que permitió estudiar por primera vez su desarrollo.

Araña marina: se le llama arácnido, aunque no es una araña. Tiene el tamaño de una mano, pero está más relacionada con los cangrejos. Puede alcanzar hasta 51 centímetros.

¿Cúales son las nuevas especies encontradas en la Antártida?

Los hallazgos incluyeron a dos seres vivos conocidos y a uno sin nombre científico, lo que representa un avance en la biología marina.

Otro descubrimiento notable de la expedición se relacionó con un iceberg de color jade, cuyo matiz es un verde azulado y recibe el nombre de la piedra preciosa.

La profesora Delphine Lannuzel indicó que el inusual color del iceberg podría atribuirse a su alto contenido en hierro. “Esos óxidos de hierro absorben la luz azul y eso es lo que hace que el iceberg de jade tenga el color que tiene”, añadió la profesora del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas.

Investigadores explorarán la Antártida en busca de nuevas especies

De acuerdo a la página de Greenpeace España, el océano Antártico no está dentro del tratado, por lo que existen muchas expediciones que ponen en riesgo al continente blanco.

Posteriormente, en 1980, la organización solicitó que la protección se mejorara ante el crecimiento de las industrias del petróleo y la minería, lo que llevó a un nuevo acuerdo.

La masa de la tierra de la Antártida está protegida gracias al Tratado Antártico de 1961 . Allí, se prohibió toda actividad militar y se estableció este entorno terrestre para la investigación científica.

Un grupo de investigadores planea realizar más expediciones en la Antártida para descubrir más especies desconocidas. Este hallazgo podría cambiar la comprensión sobre la biodiversidad en ecosistemas extremos.

El animal más grande que habita la Antártida es también el más gigante a nivel mundial. Se trata de la ballena azul antártica (Balaenoptera musculus intermedia), que alcanza a medir 29 metros de longitud y 180 toneladas, equivalente a 33 elefantes.

Su corazón tiene el tamaño de un automóvil pequeño y, durante la temporada de alimentación, consume alrededor de 3.600 kg de krill al día. Es también el ser vivo más ruidoso de la Tierra, con cantos que superan los 188 decibeles y se propagan cientos de millas, posiblemente para atraer a otras ballenas. Su hábitat principal se centra en el océano Antártico, donde aguas como las de Georgia del Sur son clave para su alimentación en verano.