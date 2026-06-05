Para poder acceder a la jubilación en Estados Unidos mediante el Seguro Social, todos los ciudadanos deben satisfacer una determinada cantidad de aportes a través de impuestos, logrando así acumular los créditos requeridos.

La Administración del Seguro Social trabaja con un sistema de créditos que todos los beneficiarios deben acumular para recibir la jubilación sin inconvenientes. Aquellos que no cumplan con el mínimo establecido no podrán activar su inscripción ni recibir los pagos de estímulo correspondientes.

El programa federal del Gobierno de los Estados Unidos utiliza los créditos como un indicador de los aportes que cada ciudadano realiza a través de sus impuestos.

El Seguro Social ha ratificado la suspensión de las pensiones para los siguientes beneficiarios.

Para poder acceder a la jubilación en Estados Unidos mediante el Seguro Social, todos los ciudadanos deben satisfacer una determinada cantidad de aportes a través de impuestos, logrando así acumular los créditos requeridos.

El número mínimo de créditos fijados por las autoridades del Seguro Social asciende a 40, considerando todos los años de trabajo acumulados. En el año 2025, cada crédito se otorgará por ingresos de USD 1,810 y se podrán obtener hasta 4 créditos anualmente.

De este modo, con ingresos de USD 7,240 al año, se alcanzará el máximo de créditos autorizados por año, logrando así los 40 créditos demandados tras una década de trabajo.

“Los créditos se mantendrán en su registro del Seguro Social. Si posteriormente vuelve a trabajar, se podrán añadir más créditos”, aclara el sitio web de la administración. Además, el “exceso” de créditos puede ser beneficioso a la hora de inscribirse en nuevos servicios dentro de la SSA.

El Gobierno cancelará las jubilaciones de todos los beneficiarios que hayan trabajado menos de estos años

¿Cuáles son las diversas compensaciones monetarias asociadas a la jubilación?

Una situación que se presenta con regularidad es la de aquellos individuos que, estando en actividad laboral, han logrado obtener el mínimo de 40 créditos, pero no han alcanzado la edad estipulada para la jubilación. Este grupo podrá disfrutar de beneficios adicionales, aunque no en el monto correspondiente a la jubilación.

En otras palabras, estos individuos tendrán la capacidad de acceder a más de un servicio dentro del marco administrativo, lo que implicará que recibirán una mayor cantidad de ingresos. Sin embargo, el importe de la pensión jubilatoria ya se encuentra fijado para las tres categorías disponibles.

Un individuo tiene la posibilidad de jubilarse a los 62 años, que es la edad más temprana (en este caso, recibirá indefinidamente el monto más bajo), a los 67 años, que es la edad promedio y a los 70 años (en este último recibirá indefinidamente el monto más elevado debido a la mayor cantidad de aportes).

A los 62 años: USD 2,969.

A los 67 años: USD 4,152.

A los 70 años o más: USD 5,181.

¿Por cuáles razones podrían revocar mi pensión de jubilación?

Si una persona no cumple con el requisito mínimo de los créditos, lamentablemente la Administración del Seguro Social no podrá gestionar la alta de la inscripción.

Esto se debe a que el programa federal se fundamenta en las contribuciones mensuales realizadas por los ciudadanos que se encuentran laboralmente activos en la actualidad.