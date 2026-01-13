La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el primer calendario de pagos del año. Los jubilados y pensionados cobrarán con aumento de 2,57% derivado de la inflación de noviembre.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados

Desde el organismo previsional confirmaron un nuevo incremento de 2,47%, porcentaje de inflación registrado por el INDEC durante noviembre de 2025. La suba estará acompañada por el pago del bono de $ 70.000, por lo que los montos finales a cobrar serán los siguientes:

Jubilación mínima: $ 419.299,32

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 349.439,46

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 314.509,52

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

ANSES publicó el calendario de pagos de enero para los beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero