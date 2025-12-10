Las estafas bancarias evolucionan constantemente y, a medida que las transacciones virtuales se vuelven más frecuentes, también lo hacen los métodos utilizados por los delincuentes.

La modalidad más reciente no comienza con un mensaje sospechoso ni con un llamado, sino cuando recibís una transferencia inesperada en la cuenta bancaria.

Aunque pueda parecer un error genuino o incluso un beneficio, especialistas advierten que se trata de una maniobra peligrosa que puede comprometer el dinero y la información personal si reacciona de la manera equivocada.

¿Cómo funciona la nueva estafa con transferencias inesperadas?

La advertencia se viralizó luego de la explicación del creador de contenido Juan Rodríguez, quien relató que muchas personas ya cayeron en esta modalidad. El mecanismo es sencillo:

Llega una transferencia que no esperabas.

Minutos u horas después, alguien se contacta diciendo que la envió “por error”.

Te pide que devuelvas el dinero a otra cuenta para “solucionar el problema”.

El estafador aprovecha ese movimiento para dejar al usuario en el centro de un fraude. La clave del engaño es que, al retransferir el dinero, el usuario queda expuesto a operaciones fraudulentas o incluso a un posterior reclamo del banco cuando la transferencia inicial sea revertida.

¿Qué hacer si recibís una transferencia sospechosa?

Los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

No devolver el dinero.

No transferir a ninguna cuenta indicada por un tercero.

No gastar ese monto ni moverlo dentro del homebanking .

Contactar inmediatamente a tu banco y reportar la operación.

Guardar capturas de pantalla y comprobantes por si hay que hacer una denuncia formal.

Este tipo de maniobra no depende de un error del usuario, sino que es una acción inicial del delincuente para iniciar un fraude más complejo.

¿Por qué es peligrosa esta estafa?

Las transferencias bancarias son hoy una de las operaciones más utilizadas, por lo que los estafadores intentan aprovechar la confianza que generan. Una devolución hecha en buena fe puede llevar a:

pérdida de dinero,

bloqueo de la cuenta,

exposición de datos personales,

investigaciones por movimientos irregulares que complican al usuario.

Recomendaciones del Banco Central para evitar fraudes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recuerda una serie de medidas clave para reforzar la seguridad:

Desconfiar de llamados y solicitudes de información personal o financiera.

No abrir links recibidos por WhatsApp u otras aplicaciones.

Nunca compartir códigos de verificación ni claves.

No enviar fotos, DNI, usuarios ni contraseñas a supuestas “mesas de ayuda”.

Usar contraseñas robustas y distintas en cada app o billetera.

Habilitar el doble factor de autenticación.

Evitar redes de wifi públicas y desactivar conexiones automáticas como Bluetooth o NFC.

Estas medidas reducen significativamente el riesgo de caer en engaños cada vez más sofisticados.