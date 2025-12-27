El PAMI advirtió sobre un aumento de intentos de estafa dirigidos a jubilados y pensionados, especialmente en las semanas previas al cierre del año. Desde el organismo pidieron máxima precaución frente a contactos falsos que buscan obtener datos personales, claves o información bancaria.

Según informaron, los engaños se multiplicaron a través de llamados telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos y perfiles falsos en redes sociales, muchas veces utilizando como excusa supuestos beneficios, reintegros o trámites urgentes.

¿Cómo operan las estafas que advierte PAMI?

Los estafadores suelen hacerse pasar por empleados del organismo y contactan a los afiliados de manera inesperada. En esos mensajes o llamados ofrecen gestiones que la persona no solicitó, como:

Supuestos pagos especiales o reintegros.

Cambios en la cobertura médica.

Actualización de datos obligatoria para no perder beneficios.

El objetivo es lograr que el afiliado comparta información sensible o ingrese a enlaces fraudulentos. Desde PAMI remarcaron que ningún trámite se realiza por canales informales, ni mediante intermediarios, ni a través de mensajes privados en redes sociales.

¿Cuáles son las señales clave para reconocer una estafa?

El instituto difundió una serie de pautas fundamentales para que los jubilados y pensionados puedan identificar situaciones de riesgo:

PAMI nunca solicita contraseñas, números de tarjeta, claves bancarias ni códigos enviados por mensaje.

Las cuentas oficiales tienen tilde de verificación, publicaciones frecuentes y una comunidad amplia de seguidores.

No se deben responder mensajes inesperados ni ingresar a enlaces desconocidos.

Nunca descargar archivos adjuntos de remitentes dudosos.

Si un contacto genera dudas o apuro, lo más recomendable es cortar la comunicación de inmediato.

¿Cuáles son los canales oficiales para hacer trámites?

Para gestiones reales y consultas, PAMI recordó que las únicas vías seguras son:

La plataforma Mi PAMI

La página web oficial del organismo.

La línea telefónica habilitada.

Las agencias presenciales.

Toda información confiable se publica únicamente por estos medios y no se comunica de forma individual por WhatsApp, redes sociales o correos no verificados.

¿Qué hacer si se detecta un intento de engaño?

Ante un posible intento de estafa, PAMI recomienda realizar la denuncia correspondiente, lo que permite alertar a otros afiliados y frenar nuevas maniobras fraudulentas.

Desde el organismo insistieron en que la mejor defensa es la información y la desconfianza ante propuestas poco claras. El mensaje final es claro: cuidar los datos personales como si fueran dinero en efectivo y, ante cualquier duda, no responder y verificar siempre por los canales oficiales.