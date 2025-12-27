En esta noticia
El PAMI advirtió sobre un aumento de intentos de estafa dirigidos a jubilados y pensionados, especialmente en las semanas previas al cierre del año. Desde el organismo pidieron máxima precaución frente a contactos falsos que buscan obtener datos personales, claves o información bancaria.
Según informaron, los engaños se multiplicaron a través de llamados telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos y perfiles falsos en redes sociales, muchas veces utilizando como excusa supuestos beneficios, reintegros o trámites urgentes.
¿Cómo operan las estafas que advierte PAMI?
Los estafadores suelen hacerse pasar por empleados del organismo y contactan a los afiliados de manera inesperada. En esos mensajes o llamados ofrecen gestiones que la persona no solicitó, como:
- Supuestos pagos especiales o reintegros.
- Cambios en la cobertura médica.
- Actualización de datos obligatoria para no perder beneficios.
El objetivo es lograr que el afiliado comparta información sensible o ingrese a enlaces fraudulentos. Desde PAMI remarcaron que ningún trámite se realiza por canales informales, ni mediante intermediarios, ni a través de mensajes privados en redes sociales.
¿Cuáles son las señales clave para reconocer una estafa?
El instituto difundió una serie de pautas fundamentales para que los jubilados y pensionados puedan identificar situaciones de riesgo:
- PAMI nunca solicita contraseñas, números de tarjeta, claves bancarias ni códigos enviados por mensaje.
- Las cuentas oficiales tienen tilde de verificación, publicaciones frecuentes y una comunidad amplia de seguidores.
- No se deben responder mensajes inesperados ni ingresar a enlaces desconocidos.
- Nunca descargar archivos adjuntos de remitentes dudosos.
Si un contacto genera dudas o apuro, lo más recomendable es cortar la comunicación de inmediato.
¿Cuáles son los canales oficiales para hacer trámites?
Para gestiones reales y consultas, PAMI recordó que las únicas vías seguras son:
- La plataforma Mi PAMI.
- La página web oficial del organismo.
- La línea telefónica habilitada.
- Las agencias presenciales.
Toda información confiable se publica únicamente por estos medios y no se comunica de forma individual por WhatsApp, redes sociales o correos no verificados.
¿Qué hacer si se detecta un intento de engaño?
Ante un posible intento de estafa, PAMI recomienda realizar la denuncia correspondiente, lo que permite alertar a otros afiliados y frenar nuevas maniobras fraudulentas.
Desde el organismo insistieron en que la mejor defensa es la información y la desconfianza ante propuestas poco claras. El mensaje final es claro: cuidar los datos personales como si fueran dinero en efectivo y, ante cualquier duda, no responder y verificar siempre por los canales oficiales.