Para enero de 2026, el Gobierno confirmó que las jubilaciones pasarán a ser de $ 515.970 para la mínima. Por su parte, los montos máximos quedarán en $ 1.150.000 durante este primer mes del año.

Así lo confirmó la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Santa Fe, que también confirmó el esquema de pagos durante los primeros días de 2026.

Buenas noticias para millones de jubilados: estas son todas las pensiones que recibirán un aumento en 2026 (foto: archivo).

¿Qué jubilados pasarán a cobrar $ 515.000?

Desde el Gobierno de Santa Fe confirmaron que el valor actual de la jubilación mínima pasa a $ 515.970, conforme Artículo 2 de la Ley N.º 14.283. A su vez, indican que este monto no será descontado con el aporte solidario, el cual solo se aplica para quienes cobren 3 jubilaciones mínimas.

El sistema jubilatorio santafesino cubre los riesgos de vejez, incapacidad y desamparo por muerte. Así, asegura un ingreso económico a quienes, por alcanzar una edad avanzada, sufrir una discapacidad o haber perdido al principal sostén del hogar, se encuentran imposibilitados de generar ingresos por su cuenta.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la jubilación de $ 515.000?

Para tramitar la jubilación ordinaria, se deben cumplir ciertos requisitos obligatorios que exige la ley en Santa Fe:

Hombres: deben tener al menos 65 años y 30 años de servicios aportados al sistema previsional

Mujeres: contar con la misma cantidad de aportes, pero pueden hacer el trámite a partir de los 60 años.

Se puede compensar el exceso de edad con la falta de aportes. Por ejemplo, con dos años de excedente de edad se compensa un año de servicio faltante.

¿Cómo hacer el trámite para recibir la jubilación ordinaria?

Según la página del gobierno santafesino, los interesados deberán seguir estos pasos para tramitar la jubilación ordinaria:

Descargar y llenar los formularios necesarios, tal como la solicitud de Jubilación o Retiro, antecedentes previsionales de ANSES y otras cajas y declaración jurada sobre servicios con aportes a otros regímenes. Deben solicitar un turno por la página web y asistir presencialmente con la documentación en el día y horario elegido. El trámite es gratis y podrán consultar el estado con el número de expediente en página https://www.santafe.gov.ar/expedientes-web/ Posteriormente, se les comunicará el resultado del trámite a través del correo electrónico que proporcionaron al organismo.

Cronograma de pagos de las jubilaciones de Santa Fe

El calendario de pagos de las jubilaciones ordinarias de Santa Fe es diferente al que se maneja por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

En enero, los haberes hasta $ 1.150.000 se abonaron el viernes 2 de enero. Mientras que las jubilaciones superiores a ese monto se abonaron el miércoles 7 de enero.