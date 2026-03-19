La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de marzo, un mes que presentará cambios debido a los feriados del lunes 23 y martes 24, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este contexto, algunas fechas de cobro fueron adelantadas. En marzo comenzará a regir el aumento del 2,88% junto con el bono de $ 70.000. En el tercer mes del año, las jubilaciones y pensiones quedarán fijadas en los siguientes montos: La ANSES modificó el calendario de pagos debido al fin de semana largo del sábado 21 al martes 24 de marzo. Los próximos pagos para jubilados y pensionados se realizarán en las siguientes fechas: