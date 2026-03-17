El Gobierno de Córdoba inauguró el primer tramo de la autopista Circunvalación, que rodeará la totalidad de la ciudad de Río Cuarto. Este proyecto tiene como objetivo aliviar el tráfico, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión con el sur de la provincia. La autopista contará con una extensión de 42 kilómetros, en los cuales se destinará una inversión total de 300 millones de dólares. Este desarrollo beneficiará a más de 15.000 usuarios diariamente, de los cuales un tercio corresponde a camiones. El gobierno de Martín Llaryora ha inaugurado el primer tramo de la obra vial, que se extiende desde la intersección de la autopista A005 y la ruta 8 hasta la calle Mónica. Esta sección incluye la autopista Holmberg. La autovía de Circunvalación abarca seis frentes, que incluyen la Ruta Nacional A-005 y la Ruta Nacional 8. Asimismo, cruza otras vías como la Autovía Bustos, la ruta 36, la Circunvalación Este y la Avenida Amadeo Sabattini, entre otras. Martín Gutiérrez, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, subrayó que “esta obra permitirá generar una enorme facilidad para el flujo vehicular, ya que por estas rutas circulan, en promedio, 15.000 vehículos por día, de los cuales unos cinco mil son camiones”. Desde el Gobierno se anunció que la reciente inauguración de la Autovía Río Cuarto-Santa Catalina Holmberg, por parte de Vialidad Nacional, ha permitido vincular el primer tramo de duplicación de calzada que se había ejecutado sobre la ruta A005 (tramo de 2.000 metros entre ruta 8 y calle General Molina). En este sentido, se aseguró que el sector concluido hace unos meses facilita “que el ingreso o egreso a la autovía sea más fluido” y contribuye a “mejorar la circulación en el sector”. En paralelo, el Gobierno cordobés avanza con diversas obras en la Ruta 36, que facilitarán la conexión entre la Autovía Córdoba Río Cuarto y optimizarán la circulación en el sur de la ciudad de Córdoba. La empresa Caminos de las Sierras será la responsable de ejecutar la obra que permitirá la sobreelevación de la calzada principal de la avenida Vélez Sarsfield, separando el tránsito pasante de la Autovía Córdoba–Río Cuarto del tránsito urbano y frentista, que se mantendrá en el nivel actual. “Es una obra emblemática para la ciudad de Córdoba y todo el sur provincial, esta infraestructura va a mejorar la seguridad vial de quienes circulen por este sector y de todos los vecinos de la zona”, destacó el gobernador Llaryora. Según especificaron, la obra se desarrolla en el tramo comprendido entre avenida Circunvalación y calle Posadas. El avance hasta el momento es del 35% y la inversión total de los trabajos es de $ 48.642 millones. Los trabajos viales beneficiarán a los automovilistas que transiten por esta vía y a los vecinos de barrios de la zona sur de la ciudad de Córdoba, como Villa El Libertador, Coronel Olmedo, Inaudi, Las Huertitas y Comercial, entre otros.