Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunciaron un nuevo programa de descuentos para los jubilados beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El esquema de promociones permite que los adultos mayores compren con rebaja en los principales comercios y supermercados del país. El beneficio alcanzará cerca de 7 millones de adultos, quienes podrán acceder a rebajas en cadenas de supermercados conocidos como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día. Los porcentajes de reintegro varían según cada comercio y cada rubro. En caso del de perfumería y limpieza escala hasta el 20% y serán absorbidos por los bancos. En la misma línea, sumó una importante entidad bancaria a la remuneración de cuentas donde los adultos mayores perciben sus haberes. Los jubilados y pensionados podrán disfrutar de los siguientes beneficios: La cartera a cargo de Sandra Pettovello incluyó al Banco Supervielle al programa de descuentos. Quienes perciban sus haberes en la entidad accederán a un 20% de reintegro con tope de $ 25.000 al pagar con tarjetas de débito en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. En caso de los pagos con código QR, el tope de devolución será de $ 15.000. Si se combinan ambos medios de pago, se alcanza un tope de $ 40.000. En caso de Coto no se contempla un tope de reintegro. Los adultos mayores que compren en farmacias tendrán un 50% los martes en los pagos con tarjeta como con QR. El tope será de $ 6.000 en cada uno y se podrá acceder a hasta 3 cuotas sin interés. La Tienda Supervielle, en Mercado Libre, cuenta con un 15% de reintegro con tope de $ 10.000 los martes y miércoles. A su vez, tres cuotas sin interés todos los días con Visa. Los jubilados que cobren a través del Banco Nación tienen un 5% de devolución en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea con máximo de $ 5.000 por semana. Se deberá abonar con BNA+ MODO y el tope es de $ 20.000 por mes para las tarjetas de crédito y débito. Otro de los beneficios es que ahora las cuentas tendrán remuneraciones diarias con TNA del 32% sobre el saldo por un valor máximo de hasta $ 500.000. Los adultos mayores que perciban sus haberes en la entidad accederán a un 5% de reintegro en las compras abonadas con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en los supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). El Banco Galicia tiene un 25% de reintegro en los supermercados (tope de $ 20.000) y en farmacias y ópticas (tope de $ 12.000). Podrá ser utilizado en: *Incluye carnes. No incluye electro y marcas seleccionadas. **No incluye carnes, electro y marcas seleccionadas. Los jubilados que cuenten con una cuenta remunerada FIMA accederán a rendimientos diarios con una TNA de 33,2% sin tope.