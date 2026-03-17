Quienes alcanzan la edad jubilatoria con 30 años de aportes registrados acceden a un haber que se calcula en función de su trayectoria salarial. En el sistema previsional argentino, el monto inicial de la jubilación se determina tomando como referencia los ingresos percibidos durante los últimos años de actividad laboral. El cálculo se realiza a partir del promedio de los últimos 120 salarios actualizados, es decir, los correspondientes a los diez años previos a la jubilación. Para obtener ese valor, la Administración Nacional de la Seguridad Social suma esos sueldos y los divide por 120. En ese promedio no se contempla el aguinaldo. Posteriormente, ese resultado se ajusta mediante un índice oficial que refleja la evolución de los salarios y las actualizaciones del sistema previsional. Desde finales de 2025, el mecanismo de actualización incorporó una modificación. A partir de una disposición del Ministerio de Capital Humano, se estableció un índice combinado que toma como referencia el promedio entre el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el índice de movilidad jubilatoria. Este coeficiente comenzó a aplicarse a quienes acceden al beneficio previsional desde diciembre de 2025 en adelante, con el objetivo de reflejar mejor la evolución de los ingresos de los trabajadores activos. El sistema también contempla un reconocimiento adicional para quienes aportaron más tiempo del mínimo requerido. En estos casos, se suma un 1% extra por cada año trabajado por encima de los 30 años, con un límite máximo del 15%. De esta forma, el cálculo puede contemplar hasta 45 años de aportes en total. Sin embargo, si aun con ese adicional el haber resultante queda por debajo de la jubilación mínima vigente, el beneficiario recibirá igualmente el monto mínimo garantizado por el Estado. Durante años, la moratoria previsional permitió que muchas personas que no reunían los 30 años de aportes pudieran regularizar períodos faltantes y acceder a una jubilación. En la mayoría de esos casos, el haber otorgado correspondía al nivel mínimo del sistema. A partir de abril de 2026, las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento del 2,89%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que se actualiza mensualmente según la inflación. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, publicado por el INDEC. Con este aumento, los montos quedarán de la siguiente manera: El refuerzo extraordinario continuará otorgándose completo a quienes perciben la jubilación mínima. En tanto, quienes cobren montos superiores recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido. Aquellos que superen ese límite no accederán al refuerzo. Además de las jubilaciones y pensiones, el organismo previsional también aplicará la actualización a asignaciones familiares y prestaciones sociales. El reajuste jubilatorio es un reclamo judicial que puede iniciar un jubilado o pensionado cuando considera que el cálculo de su haber inicial o de sus aumentos posteriores fue incorrecto. A lo largo de los años, distintos fallos de la Corte Suprema determinaron que algunos índices utilizados para actualizar los haberes no reflejaban adecuadamente la evolución de los salarios, lo que dio lugar a miles de demandas. Antes de avanzar con un reclamo judicial, es fundamental identificar el régimen bajo el cual se otorgó la jubilación. Por este motivo, los especialistas recomiendan analizar cada situación en particular con un abogado previsional. Existen situaciones en las que el inicio de un juicio por reajuste puede resultar procedente, entre ellas: En general, este tipo de demandas pueden iniciarse para beneficios otorgados hasta marzo de 2018, período en el que existieron cuestionamientos sobre la fórmula utilizada para calcular los haberes.