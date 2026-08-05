ANSES suspenderá la pensión a quienes se muden a España y no cumplan este requisito. Fuente: IA

Mudarse a España no implica, por sí solo, perder una jubilación o una pensión de ANSES. Sin embargo, sí puede tener consecuencias para determinados beneficiarios cuando la prestación que perciben exige mantener la residencia en Argentina y la permanencia en el exterior supera los 90 días corridos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica el régimen establecido por la Resolución 918/2024, que regula el control de residencia de los beneficiarios de determinadas prestaciones. La norma dispone que, cuando se verifique el incumplimiento del requisito de residencia, el organismo podrá suspender el beneficio hasta que el titular vuelva a acreditar que cumple las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Por ese motivo, quienes planeen radicarse en España o permanecer durante un período prolongado fuera de Argentina deberían revisar previamente si la prestación que perciben exige residencia efectiva en el país. El requisito no depende del destino elegido, sino del tiempo de permanencia en el exterior y del régimen legal aplicable a cada prestación.

ANSES suspenderá la pensión a quienes se muden a España y no cumplan este requisito. Gemini.

¿Qué requisito puede provocar la suspensión de una prestación de ANSES?

La Resolución 918/2024 establece que determinadas prestaciones administradas por ANSES exigen que el beneficiario mantenga su residencia en Argentina. Para verificar ese requisito , el organismo utiliza, entre otras fuentes, la información proveniente de la Dirección Nacional de Migraciones.

Cuando una persona permanece más de 90 días corridos fuera del territorio argentino, ANSES puede considerar incumplido el requisito de residencia si la prestación está sujeta a esa condición legal. En esos casos, el beneficio puede ser suspendido hasta que el titular acredite nuevamente el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Es importante destacar que la resolución no dispone la suspensión automática de todas las prestaciones ni de todas las jubilaciones o pensiones. La medida alcanza únicamente a aquellas cuyo régimen jurídico exige residencia en Argentina para conservar el derecho.

¿La medida afecta a todas las jubilaciones y pensiones?

Este es uno de los puntos más importantes de la normativa. La resolución no establece que cualquier jubilado o pensionado que se mude a España pierda automáticamente su haber. C ada prestación posee requisitos específicos y debe analizarse conforme a su propia normativa.

En el caso de las prestaciones no contributivas y de otros beneficios administrados por ANSES que requieren residencia en Argentina, la permanencia en el exterior por más de 90 días corridos puede derivar en la suspensión del pago mientras se verifica el cumplimiento de los requisitos legales.

Por otra parte, los jubilados y pensionados comprendidos por los convenios internacionales de seguridad social suscriptos por Argentina mantienen un régimen específico . España integra ese sistema mediante el Convenio de Seguridad Social entre ambos países, por lo que existen reglas particulares que no pueden confundirse con el régimen general de control de residencia.

¿Qué ocurre si una persona decide mudarse a España?

Mudarse a España no genera automáticamente la pérdida de un beneficio previsional. Lo determinante es la prestación que percibe el beneficiario y los requisitos establecidos por la ley que la regula.

Si el beneficio exige residencia permanente en Argentina y el titular permanece más de 90 días corridos fuera del país, ANSES podrá iniciar el procedimiento previsto para verificar el cumplimiento de esa condición y, si corresponde, suspender el pago.

Por ese motivo, antes de fijar residencia en el exterior resulta conveniente consultar el régimen específico de la prestación percibida y verificar si existe un convenio internacional aplicable entre Argentina y el país de destino.

¿Cómo controla ANSES el cumplimiento del requisito de residencia?

ANSES suspenderá la pensión a quienes se muden a España y no cumplan este requisito. Fuente: Shutterstock

ANSES realiza controles periódicos utilizando información oficial suministrada por distintos organismos del Estado, entre ellos la Dirección Nacional de Migraciones, que registra las entradas y salidas del país.

Con esos datos, el organismo puede detectar permanencias prolongadas en el exterior cuando la residencia constituye un requisito legal para mantener una prestación.

Si se verifica un posible incumplimiento, el beneficiario podrá acreditar la situación conforme al procedimiento previsto por la normativa aplicable. En caso de comprobarse nuevamente el cumplimiento de los requisitos, el beneficio podrá rehabilitarse de acuerdo con las reglas vigentes para cada prestación.