Miles de argentinos esperan el feriado del 24 de marzo en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para disfrutar de un fin de semana largo. La fecha es ideal para realizar alguna escapada a los diversos destinos del país, aprovechando los últimos días de calor del verano. El calendario de feriados indica que el martes 24 de marzo será asueto nacional en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha que recuerda el golpe de Estado de 1976. Desde el Gobierno nacional informaron que el 23 será día no laborable para formar un fin de semana largo de cuatro días. Sin embargo, este asueto no abarca a todos los trabajadores. Según la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina, los días no laborables son optativos para el empleador en el sector privado, lo que significa que algunos trabajadores deberán acudir a sus centros de trabajo. Estas jornadas se pagan con salario simple y no doble. Solo será descanso obligatorio para quienes presten servicios en la administración pública y en los bancos. Una vez culminado el finde XXL de marzo, los trabajadores tendrán otro en la primera semana de abril. Se debe a que el 2 se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el 3 será Viernes Santo. El calendario indica todas las fechas asueto del corriente año: