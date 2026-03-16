La Asociación Bancaria informó que los bancos cerrarán sus puertas durante cuatro días en marzo y no atenderán al público por el feriado. De esta manera, quedarán suspendidas algunas operaciones clave, pero los clientes podrán seguir operando mediante los cajeros automáticos. Desde el Banco Central informaron que el próximo 23 de marzo será día no laborable con fines turísticos. La fecha se unirá al 24 de marzo que será feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. De esta manera, se formará un puente turístico para que los argentinos puedan disfrutar de un fin de semana largo de 4 días. Las entidades financieras no atenderán en las siguientes jornadas: Durante los cuatro días en donde los bancos no atenderán, quedarán suspendidas algunas operaciones que requieran de personas físicas como: Si bien los habrá atención presencial, se podrá operar mediante otros canales.