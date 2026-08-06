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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 5 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5285 - Linterna

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto

 1°5285 11°0887
 1102  12°2996
 3°0889 13°3290 
 4421  14°1802 
 3973  15°8860 
 6°0209  16°5666
 9168  17°0147 
 6338  18°6487 
 7426  19°3567 
 10°6468 20°3724 

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¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una Linterna simboliza búsqueda de claridad y guía. Invita a iluminar una situación confusa para tomar decisiones con seguridad.

Si la luz es fuerte, hay confianza y avance; si es débil o se apaga, señala dudas, miedos u obstáculos que nublan el camino.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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