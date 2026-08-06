Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 5 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.
En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5285 - Linterna
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto
|1°
|5285
|11°
|0887
|2°
|1102
|12°
|2996
|3°
|0889
|13°
|3290
|4°
|4421
|14°
|1802
|5°
|3973
|15°
|8860
|6°
|0209
|16°
|5666
|7°
|9168
|17°
|0147
|8°
|6338
|18°
|6487
|9°
|7426
|19°
|3567
|10°
|6468
|20°
|3724
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una Linterna simboliza búsqueda de claridad y guía. Invita a iluminar una situación confusa para tomar decisiones con seguridad.
Si la luz es fuerte, hay confianza y avance; si es débil o se apaga, señala dudas, miedos u obstáculos que nublan el camino.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.