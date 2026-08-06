Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 5 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5285 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto

1° 5285 11° 0887 2° 1102 12° 2996 3° 0889 13° 3290 4° 4421 14° 1802 5° 3973 15° 8860 6° 0209 16° 5666 7° 9168 17° 0147 8° 6338 18° 6487 9° 7426 19° 3567 10° 6468 20° 3724

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una Linterna simboliza búsqueda de claridad y guía. Invita a iluminar una situación confusa para tomar decisiones con seguridad.

Si la luz es fuerte, hay confianza y avance; si es débil o se apaga, señala dudas, miedos u obstáculos que nublan el camino.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.