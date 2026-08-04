Frigerio alcanzó un millonario acuerdo con Nación para envidia del resto de los gobernadores: qué comprende
Entre Ríos selló un primer entendimiento con la Casa Rosada en torno a un reclamo de larga data sobre un área sensible para la mitad de las cajas provinciales. Los detalles del convenio que le dará oxígeno al mandatario para navegar el año electoral y cómo sigue
A cuánto está el dólar blue hoy martes 4 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.