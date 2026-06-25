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Luego de dos años de profunda desregulación en la órbita del comercio exterior, orientada a una mayor apertura de mercados, el Gobierno se enfoca en el control de la trazabilidad y la eliminación de sobrecostos innecesarios.

En este nuevo contexto, marcado por las múltiples modificaciones normativas que transformaron la regulación comercial, la Dirección General de Aduanas (DGA), bajo la órbita de ARCA, se enfoca en la implementación de herramientas tecnológicas para agilizar las operaciones.

Andrés Velis, director de la Aduana, proyectó los próximos objetivos durante su participación en la Semana Comex que organiza el Centro de Despachantes de Aduana (CDA).

Junto con anticipar que se volverá a cruzar de forma digital la información entre el domicilio fiscal y la declaración de despacho en las operaciones para avanzar firmemente en la trazabilidad de las cargas vía courier, el funcionario se refirió a los temas más sensibles para el sector.

En ese sentido, recordó que la Aduana firmó el año pasado un convenio con organismos estadounidenses para digitalizar y cruzar información .

“Firmé un convenio con el CBP en Washington el año pasado con el Homeland Security y voy hacia esa aduana sin papeles. Evitar realmente las impresiones y tener en cuenta que está todo informatizado. La intención es que sea totalmente en línea, que nadie tenga que ir a un organismo a generar un trámite en particular”, explicó.

Este proceso de digitalización avanzará en una primera etapa sobre las operaciones de exportación y posteriormente con las de importación.

Continuando con la agenda regional, Velis confirmó que se avanza en un acuerdo con Uruguay y Paraguay para reducir la duplicidad de controles entre países, unificando los procesos de escaneo de cargas y facilitando de esa forma el trabajo de los operadores certificados como OEA.

Sobre el operador OEA reconoció: “No le damos absolutamente nada”, y aseguró que “la intención es que el aduanero argentino, de Uruguay o Paraguay estén en el mismo escáner trabajando para evitar tareas repetitivas, manuales, controles duplicados”.

Finalmente, el titular de la DGA abordó la problemática de los turnos en las terminales portuarias, los cuales obligan actualmente a los profesionales a esperar hasta altas horas de la madrugada y pagar sobrecostos.

“Es imposible conseguir turno antes de las 21 horas”, se quejaron desde el auditorio los despachantes, y Velis reconoció el problema.

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Para corregir esta situación y evitar que los operadores sean “rehenes” de las ticketeras privadas, el organismo tiene prevista la conformación de una turnera online que dependerá directamente del Estado.

Velis fue categórico al respecto y lanzó una advertencia clara a las empresas permisionadas: “Las terminales no van a poder negarse a que lo maneje yo. Olvidate”, sentenció.

La problemática se agudiza en las cargas consolidadas que ingresan fraccionadas bajo los llamados documentos “hijo” (operaciones asociadas a un contenedor principal o “madre”). En estos casos, las demoras burocráticas en el desglose informático terminan consumiendo los plazos del “forzoso” —el tiempo legal de almacenamiento permitido— antes de que el despachante pueda oficializar la mercadería.

“Todo esto que les estoy diciendo lo estoy manejando con Pablo Lavigne -Secretario de Comercio-”, señaló el director de la DGA al respecto y explicó que “el 80% de la carga consolidada es hijo, y a ustedes el hijo les come el forzoso”.

“La idea es que la información viaje antes. No está bueno que sean rehenes de una terminal que les hace perder un forzoso o les pone el palo en la rueda constantemente ”, agregó.

“La intención es justamente rever todas esas cosas porque si no, no se termina nunca”, agregó.

El presidente del CDA, Rubén Pérez, recordó que el comercio exterior “suele considerarse un termómetro de la economía porque refleja casi en tiempo real el nivel de actividad productiva, consumo e inversión de un país”, un indicador clave cuyos recursos e ingresos están respaldados históricamente desde el artículo 4º de la Constitución Nacional y la doctrina alberdiana sobre la riqueza pública.

Graciela Naz y Rubén Pérez, vicepresidente y presidente respectivamente del Centro Despachantes de Aduana (CDA).

Durante el encuentro, Pérez destacó especialmente la presencia de múltiples cámaras empresariales, organismos públicos y miembros del CDA.

En su discurso, remarcó el compromiso de la institución con la generación de espacios de diálogo que permitan la mejora continua de los procesos y gestiones del comercio exterior, un ámbito donde los despachantes cumplen un rol central.

Asimismo, señaló que estas instancias de capacitación continúan siendo uno de los medios predilectos para la profesionalización y actualización de la operatoria comercial de importación y exportación, recordando el origen de la iniciativa.

“Comenzamos este camino con un encuentro en el mes de abril, donde convocamos a todas las cámaras para analizar la situación del sector y realizar acciones concretas para avanzar”, dijo y contó que “allí surgió la propuesta para estas jornadas, que nos da mucho orgullo poder concretar”.

“Esperamos que tanto despachantes como otros actores del comercio exterior puedan asistir o conectarse para profundizar el análisis, debate y capacitación”, concluyó el titular del CDA.