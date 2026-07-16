Importaciones: cómo vender a terceros países sin pisar tierra argentina ¿qué mira ARCA?
Especialistas explican cómo usar las Zonas Francas como “trampolín” regional para pagar menos aranceles y ganar competitividad. La medida que abre una puerta para que la Argentina se consolide como hub de distribución regional
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 16 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.