La nueva gigante china del litio quiere invertir en Argentina: qué busca y por qué es clave
Con una inversión de u$s 709 millones, el Gobierno dio luz verde a un nuevo proyecto de litio bajo el RIGI que apunta a producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio y generar exportaciones por u$s 400 millones al año. Por qué una de las mayores mineras de China apuesta por ese yacimiento y cómo puede transformar el futuro de la industria del litio argentina.
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