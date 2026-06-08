La cotización deldólar este lunes, 8 de junio de 2026 llegó a 3589.1 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,12%.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 5.13%, mientras que en el último año retrocedió 7.94%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró sesgo alcista: seis subidas y cuatro caídas, sin días estables; arranque fuerte, vaivén intermedio y cierre con dos descensos que moderaron el avance.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.24%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.14%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 358910.01 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 717820.02 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1794550.05 pesos colombianos.