Mientras los inversores globales concentran sus apuestas en inteligencia artificial, semiconductores y tecnología, la Argentina logró destacarse como el mercado con mejor desempeño de América Latina durante el último mes (mayo), en un contexto en el que la región quedó rezagada frente al resto de los mercados emergentes.

Así surge de un reciente informe de JP Morgan que analiza el comportamiento de regiones, países y sectores a nivel global.

Según los datos del banco estadounidense, el índice de Argentina avanzó un 11,9% medido en dólares, por encima y ampliamente de Perú (+9,1%), México (+2,6%) y Colombia (+0,5%). Brasil, el principal mercado de la región, cayó un -9,2%.

Así, mientras América Latina retrocedió un - 4,7% en promedio durante el período, los mercados emergentes ganaron un 9,5%, Asia emergente avanzó un 9,1% y Estados Unidos subió un 5,2%.

El dato refleja que, al menos por ahora, la Argentina logró desacoplarse de la debilidad regional y captar parte del apetito por riesgo que domina a los mercados internacionales.

El documento también aporta además un dato clave para entender la magnitud del movimiento: el principal motor del rally fue el sector financiero. Durante mayo, las acciones vinculadas a bancos y servicios financieros treparon un 24,2%, convirtiéndose en el segmento de mejor desempeño del mercado argentino.

Un cambio de percepción sobre Argentina

La mejora coincidió con un contexto en el que los activos argentinos anotaron una recuperación sostenida.

La compresión del riesgo país, la acumulación de reservas, la desaceleración de la inflación y la expectativa de una eventual reclasificación por parte de MSCI jugaron a favor de modificar la percepción de los inversores internacionales.

No obstante, para muchos administradores de fondos, la Argentina sigue como una apuesta de alto riesgo, pero también uno de los pocos mercados capaces de ofrecer retornos extraordinarios conforme avance el proceso de normalización macroeconómica.

Brasil explica gran parte del rezago regional

El informe muestra que la debilidad de América Latina estuvo explicada principalmente por Brasil.

El mercado brasileño registró una caída de - 9,2% en dólares y mostró pérdidas prácticamente en todos los sectores relevantes. Energía cayó 14,9%, utilities perdió 13,9%, telecomunicaciones retrocedió 13,7% y salud bajó 12,7%.

Dado que Brasil representa más de la mitad del índice MSCI LatAm, su corrección terminó por arrastrar al conjunto de la región. Esto también permitió que la Argentina sobresaliera aún más en términos relativos.

La inteligencia artificial se lleva los flujos globales

Más allá de América Latina, el principal mensaje del informe es que el dinero extendió en el quinto mes del año el flujo hacia los sectores vinculados a la inteligencia artificial.

A nivel global, el sector tecnológico avanzó 28,8% en apenas un mes, convirtiéndose por amplio margen en el mejor desempeño entre todos los segmentos del mercado.

Muy por detrás quedaron los sectores inmobiliario (+1,8%) e industrial (+0,8%), mientras que energía (-7,8%), utilities (-4,2%) y telecomunicaciones (-3,6%) registraron pérdidas.

La tendencia también se observa en los mercados emergentes. Corea del Sur lideró las subas con un impresionante avance de 37,4%, seguido por Taiwán con un 15,2%. Ambos países se encuentran entre los principales beneficiarios del boom global de la inteligencia artificial gracias a su liderazgo en la producción de chips, semiconductores y componentes tecnológicos.