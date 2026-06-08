Argentina se desacopló de América Latina y lideró el ranking bursátil regional: a qué apuesta Wall Street
Mientras el capital global sigue concentrado en inteligencia artificial y tecnología, las acciones argentinas sorprendieron con el mejor rendimiento de la región y superaron incluso al avance promedio de los mercados emergentes.
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