El mal olor de la rejilla de la cocina es uno de los problemas más frecuentes dentro del hogar. Aunque muchas personas lo atribuyen únicamente a la humedad, en realidad suele estar relacionado con la acumulación de bacterias, restos de grasa y otros microorganismos que se adhieren a las fibras con el uso diario.

Cuando la rejilla o los trapos de cocina comienzan a desprender un aroma desagradable, no solo se trata de una cuestión de limpieza. También puede ser una señal de que estos elementos necesitan una desinfección más profunda.

Para estos casos, existe un truco casero con ingredientes económicos que ayuda a eliminar el mal olor de forma sencilla y sin recurrir a productos químicos agresivos.

El truco casero con vinagre y bicarbonato para eliminar el mal olor de la rejilla de la cocina

Dos ingredientes que suelen estar presentes en casi cualquier hogar pueden convertirse en grandes aliados para combatir los malos olores.

Se trata del vinagre blanco y el bicarbonato de sodio, una combinación utilizada habitualmente para limpiar superficies.

La mezcla de vinagre blanco y el bicarbonato de sodio permite quitar el olor a humedad de los trapos y superficies. (Foto: Chatgpt)

De acuerdo con recomendaciones difundidas por organismos de protección al consumidor y especialistas en limpieza del hogar, esta mezcla ayuda a desinfectar los tejidos sin deteriorar sus fibras.

Para aplicar este truco casero se necesitan:

Agua muy caliente.

1 taza de vinagre blanco.

3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Un recipiente amplio.

La recomendación es utilizar una cubeta grande, ya que la mezcla genera efervescencia y puede desbordarse si el espacio es reducido.

Paso a paso para quitar el olor a humedad y la grasa de los trapos de cocina

Una vez preparada la mezcla, el siguiente paso consiste en sumergir completamente los trapos o la rejilla de cocina.

El tiempo de remojo recomendado es de aproximadamente 30 minutos para que los ingredientes actúen sobre la suciedad, la grasa y los microorganismos acumulados.

Licuar bicarbonato de sodio con vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve (Foto: archivo).

Luego del remojo, se debe frotar la tela para desprender los residuos más difíciles.

El procedimiento completo es el siguiente:

Colocar agua caliente en un recipiente. Agregar una taza de vinagre blanco. Incorporar tres cucharadas de bicarbonato. Sumergir los trapos durante 30 minutos. Tallar la tela para remover la suciedad. Añadir jabón para platos si hay grasa acumulada. Enjuagar con abundante agua limpia. Secar completamente al sol.

Si el olor persiste, algunos especialistas recomiendan una limpieza más profunda mediante hervido.

¿Cómo evitar que la rejilla de la cocina vuelva a tener mal olor?

Eliminar el olor es importante, pero evitar que vuelva a aparecer es la mejor estrategia.

Para prevenir este problema se recomienda: