En esta noticia De La Paternal a la Guía Michelin y las librerías del país

Jazmín Marturet es una de las protagonistas de la escena gastronómica porteña. Con su restaurante MN Santa Inés, en el barrio porteño de La Paternal -lejos de los grandes polos gastronómicos de la Ciudad- supo conquistar el paladar de los vecinos y llamar la atención de la Guía Michelin Argentina.

Ahora, la cocinera da un paso más en su carrera con el lanzamiento de “Comida Fusión Popular”, su primer libro . Editado por Grupal, propone un recorrido por su historia a través de 40 recetas seleccionadas .

Se trata de un libro biográfico, en el cual el relato escrito se completa con el recorrido fotográfico por su vida y su obra. Suma también la mirada de sus pares y periodistas especializados: las cocineras Narda Lepes y Julieta Caruso y el periodista Rodolfo Reich.

Para su presentación, Marturet iniciará una gira que la llevará a cocinar sus recetas a cuatro ciudades del país con encuentros gastronómicos, pop ups y producción de contenidos

De La Paternal a la Guía Michelin y las librerías del país

Detrás del cementerio de Chacarita, a metros de la parroquia Santa Inés, el restaurante de Marturet se ubica en un local de 600 metros cuadrados sobre la calle Ávalos 360, donde antes funcionaba una panadería industrial.

De ese antiguo local aún conserva su particular encanto, con el viejo horno a la vista y mesas donde antes se amasaba y ahora se ubican comensales.

Allí, bajo un ambiente distendido y familiar, sus platos reflejan un espíritu creativo poco común en la gastronomía porteña: sabores picantes, especiados, en los que se mezclan la tradición hogareña con la exuberancia latina y del sudeste asiático.

En 2025 y 2026, fue reconocido por la Guía Michelin en la categoría Bib Gourmand (aquellos restaurantes con la mejor relación precio-calidad). Esto fue una revolución para MN Santa Inés, que empezó a recibir cada vez más público de todas partes de la ciudad.

Marturet se consolidó como una de las voces más singulares de la escena gastronómica. Y eso se refleja en su reciente libro, Comida Fusión Popular.

El mismo propone un recorrido por su historia, sus recetas, su forma de entender la cocina y los testimonios de colegas y periodistas que analizan su presente y proyección.

Tras su presentación oficial, el pasado 27 de julio en Buenos Aires, Marturet llevará su libro por varios puntos del país. La gira incluirá dos presentaciones en la ciudad de Mendoza (el 15 y 17 de agosto), una parada en Córdoba Capital (el 27 de agosto), una visita a Ánima Restaurante, en Bariloche (el 10 de septiembre) y terminará en Asian Ghetto Cantina, en Mar del Plata (el 12 de noviembre).

En cada destino, la propuesta contará con el acompañamiento de una bodega local y reunirá a cocineros, productores y referentes de cada región en experiencias gastronómicas pensadas especialmente para cada territorio.

Con Comida Fusión Popular, Jazmín Marturet no solo presenta su primer libro, sino que busca impulsar una plataforma que une gastronomía, territorio, cultura y comunidad.

A través de un recorrido federal, el trabajo celebra la cocina argentina contemporánea, pone en valor a sus protagonistas y construye un puente entre las historias, los sabores y las tradiciones que conforman la identidad culinaria del país.

El libro cuenta además con un texto de Narda Lepes, quien destaca la autenticidad de la propuesta de Marturet y celebra la aparición de una voz singular dentro de la gastronomía argentina.

Comida Fusión Popular forma parte de la colección “Huevos al Plato”, que también sacó una edición con el chef Pedro Bargero.

El libro se presenta en formato de tapa dura, con 240 páginas a color, y forma parte de la colección Cocineros de Argentina. Su valor es de $ 79.500.