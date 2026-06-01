Tirar bicarbonato en los guantes los días fríos: para qué sirve y por qué se recomienda.

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Cuando el frío aprieta, los guantes acumulan humedad por dentro y empiezan a oler mal después de pocas horas de uso. El remedio es más simple y más económico de lo que parece: bicarbonato de sodio.

El bicarbonato, ese polvo blanco que casi todo el mundo tiene en la cocina, tiene propiedades higroscópicas naturales: absorbe la humedad del ambiente y neutraliza los olores sin necesidad de productos químicos .

El bicarbonato, ese polvo blanco que casi todo el mundo tiene en la cocina, tiene propiedades higroscópicas naturales: absorbe la humedad del ambiente y neutraliza los olores sin necesidad de productos químicos. Representación con IA

Para qué sirve tirar bicarbonato en los guantes

El interior de un guante es un ambiente cerrado, cálido y húmedo , el escenario ideal para la proliferación de bacterias y hongos.

El sudor de la mano genera humedad acumulada que, si no se trata, deteriora el material del guante y genera mal olor permanente.

El bicarbonato de sodio actúa en dos frentes al mismo tiempo:

Absorbe la humedad del interior gracias a su capacidad higroscópica

Neutraliza los olores al regular el pH del ambiente interno del guante

Inhibe bacterias por sus propiedades antibacterianas naturales

Prolonga la vida útil del material, sea cuero, tela o neoprene

El resultado es un guante más seco, sin olor y en mejores condiciones para el próximo uso.

Cómo usarlo correctamente

El procedimiento es sencillo y no requiere más de un minuto:

Asegurate de que el guante esté seco por fuera antes de aplicarlo Tirá una cucharadita de bicarbonato de sodio dentro de cada guante Cerrá o doblá el guante para que el polvo llegue a todos los rincones Dejalo actuar toda la noche, mínimo ocho horas Al día siguiente, sacudí bien el guante antes de ponértelo

No hace falta enjuagar ni agregar agua: el bicarbonato actúa en seco y no deja residuos si se sacude correctamente.

El truco funciona igual con guantes de trabajo, guantes de moto, manoplas de esquí y guantes deportivos de cualquier tipo. Lo único que cambia es la cantidad de bicarbonato según el tamaño del guante.

Una caja de bicarbonato de uso doméstico rinde para toda la temporada invernal.