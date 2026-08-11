El mercado sigue analizando la estrategia económica del Gobierno en medio de los desafíos que comienzan a aparecer tras la estabilización de las principales variables financieras.

El debate gira actualmente alrededor del sesgo contractivo que mantiene la política monetaria para profundizar el proceso de desinflación, aun cuando empiezan a observarse señales de menor dinamismo en la actividad.

En ese escenario, sobresale una creciente brecha entre la estabilidad alcanzada en el frente financiero —con inflación más controlada, calma cambiaria y reducción del riesgo país— y la evolución de la economía real, especialmente en los sectores más intensivos en mano de obra.

La autoridad monetaria continúa acumulando divisas, aunque las compras se producen a un ritmo menor.

Por otro, el Gobierno sostiene condiciones monetarias restrictivas como herramienta para terminar de contener la inflación.

La mirada del mercado se concentra ahora en la próxima licitación de deuda en pesos, donde el porcentaje de rollover será una de las principales variables a seguir: el resultado permitirá evaluar la capacidad del Tesoro para refinanciar sus vencimientos y, al mismo tiempo, dará nuevas señales sobre el grado de liquidez que el equipo económico está dispuesto a dejar en el mercado.

En el último programa analizamos las variables macro, los balances corporativos en Argentina y el rally de Wall Street.

Ademas, analizamos el rol de BYMA, la actualidad del mercado, las operaciones en el mercado local, el volumen y el potencial que tiene la bolsa domestica junto a Alejandro Berney, Executive Comittee member and IRO at BYMA Bolsas y Mercados Argentinos.