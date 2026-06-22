El invierno dio comienzo en el hemisferio sur y los efectos han comenzado a sentirse en la República Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una combinación de aire polar, heladas generalizadas y temperaturas en descenso que podría dejar los registros más bajos del año en varias provincias.

Mientras avanza el frente frío, continúan vigentes las alertas por tormentas y por vientos intensos en distintas regiones. El escenario previsto para los próximos días ya genera atención tanto entre los productores agropecuarios como entre quienes deberán afrontar mañanas con temperaturas extremas.

Una nueva ola polar hará caer las temperaturas en gran parte de la Argentina

El invierno comenzó con condiciones típicas de la estación y todo indica que el ambiente frío se consolidará durante los próximos días.

Sobre el país ya se encuentra instalada una masa de aire frío que recibirá un nuevo refuerzo polar. Esto favorecerá un descenso térmico que impactará especialmente en el centro y norte argentino.

Sobre el país ya se encuentra instalada una masa de aire frío que recibirá un nuevo refuerzo polar y provocará una baja de las temperaturas. (Foto: Archivo).

Además de las bajas temperaturas, la estabilidad atmosférica será una de las características predominantes de la semana.

La escasa nubosidad permitirá una mayor pérdida de calor durante las noches y madrugadas, un factor clave para que las mínimas sigan bajando.

Entre los fenómenos previstos para la última semana de junio se destacan:

Heladas generalizadas en amplios sectores del país.

Descenso progresivo de las temperaturas mínimas.

Ambiente seco y estable.

Muy baja probabilidad de lluvias en gran parte del territorio.

Cuál será el día más frío del año y dónde se esperan las heladas más intensas

De acuerdo con los pronósticos, el miércoles 24 de junio aparece como la jornada más rigurosa desde el punto de vista térmico.

Ese día se produciría el pico de la ola de frío, con las temperaturas mínimas más bajas del período en distintas regiones de Argentina.

Las heladas de moderada a fuerte intensidad se extenderán sobre la región pampeana, Cuyo, el Litoral y gran parte del norte del país.

La llegada del nuevo pulso de aire polar reforzará las condiciones que ya predominan desde los últimos días.

Las zonas que podrían registrar las heladas más significativas son:

Provincia de Buenos Aires.

La Pampa.

Córdoba.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Mendoza.

San Luis.

Sectores del norte argentino.

El fenómeno también será seguido de cerca por el sector agropecuario, ya que varios días consecutivos con temperaturas muy bajas pueden afectar cultivos sensibles y actividades ganaderas.

Alerta por tormentas y vientos intensos: qué provincias están bajo vigilancia

Aunque la semana estará dominada por el frío, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene algunas alertas activas.

Las precipitaciones serán escasas, pero el noreste argentino podría registrar lluvias aisladas de débil a moderada intensidad.

La principal advertencia por tormentas alcanza a Misiones, donde no se descartan fenómenos localmente fuertes.

Según el organismo, podrían producirse:

Lluvias abundantes en cortos períodos.

Ráfagas intensas.

Actividad eléctrica.

Caída ocasional de granizo.

Acumulados cercanos a los 60 milímetros en sectores puntuales.

Por otra parte, continúa vigente una alerta por vientos intensos en áreas cordilleranas de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

En esas zonas se esperan velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en los sectores más elevados. Aunque se prevé una disminución gradual de la intensidad, las condiciones seguirán bajo monitoreo durante el avance de la ola de frío.