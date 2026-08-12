Camuzzi, la distribuidora de gas que abastece a Buenos Aires (interior y la Costa Atlántica), La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, anunció una inversión superior a los u$s 6 millones.

Estará destinada a la finalización de las obras pendientes sobre la planta Compresora Las Armas, infraestructura clave para el sistema de distribución de gas natural que abastece a 40 localidades bonaerenses de la zona atlántica.

“La planta Compresora Las Armas está compuesta por dos equipos motocompresores, con una potencia de 2.400 HP”, informó la empresa.

“La puesta en funcionamiento de esta planta permitirá incrementar las condiciones operativas sobre el Gasoducto de la Costa y el Gasoducto Tandil-Mar del Plata, optimizando la capacidad de transporte del sistema y generando las condiciones necesarias para acompañar el crecimiento residencial, comercial e industrial de una amplia región bonaerense”, detallaron.

La repotenciación de este sistema de transporte y distribución de gas natural contempló, además del desarrollo de esta Planta Compresora, “la ejecución de un refuerzo en el “Gasoducto de la Costa”; un refuerzo sobre el ramal de alimentación a la localidad de Balcarce y la interconexión de las Estaciones Reguladoras de Presión “La Invernada” y “El Tejado”, que alimentan a Mar del Plata; obras que fueron concluidas oportunamente y que para su funcionamiento pleno requerían la finalización de la Planta Compresora Las Armas.

Las obras se iniciarán en el corto plazo y estarán culminadas antes del invierno de 2027.

Camuzzi destaca el compromiso y acompañamiento de las autoridades competentes para lograr reencauzar esta obra estratégica para la zona.