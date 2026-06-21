Cambia la moda de tener una mesa del comedor en casa.

Durante décadas, la mesa de madera fue el corazón del hogar, donde se compartían comidas, reuniones y momentos familiares.

En el año 2026, esta pieza icónica dejó de ser protagonista. Las nuevas tendencias en decoración apuestan por muebles más prácticos, ligeros y adaptados a espacios reducidos.

Las barras estilo mesa son la nueva tendencia que reemplazaría a las más tradicionales.

¿Qué motivó el cambio en la manera de organizar los ambientes?

El diseño de interiores ha experimentado una notable evolución en consonancia con los hábitos de vida contemporáneos. En la actualidad, las viviendas tienden a ser más compactas y los residentes buscan maximizar cada metro cuadrado.

A esto se añaden dos elementos fundamentales: el crecimiento del minimalismo y la preferencia por los espacios abiertos. En este escenario, las mesas grandes y fijas han dejado de ser adecuadas para los hogares actuales.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en mobiliario de cocina?

La alternativa que se encuentra en ascenso son las barras de cocina integradas. Este mobiliario cumple diversas funciones: permite comer, trabajar y reunirse con amistades, todo en un único espacio. Además, proporciona un toque contemporáneo que combina estética con funcionalidad.

No son las barras la única elección. También destacan muebles móviles y modulares que facilitan la reorganización del entorno según la necesidad de cada momento.

Beneficios de las soluciones multifuncionales

Quienes optan por estas soluciones obtienen beneficios tangibles:

Flexibilidad: se ajustan a diversas actividades sin necesidad de incorporar muebles adicionales.

Estilo moderno: presentan diseños minimalistas que se alinean con las tendencias contemporáneas.

Ahorro: una menor cantidad de muebles implica reducción de costos y menor impacto en el medio ambiente.

Más espacio útil: las barras multifuncionales maximizan cada rincón del ambiente.

¿Están desapareciendo las mesas tradicionales?

La elección de los muebles inteligentes y funcionales señala un cambio significativo en las prácticas de decoración y la manera de habitar los espacios. Este cambio es evidente en residencias donde prevalece la necesidad de maximizar la utilidad y la eficiencia.

En contextos de viviendas extensas o aquellos donde las reuniones formales son comunes, la mesa tradicional aún mantiene su rol. Sin embargo, esta tendencia se encuentra en declive ante la innovación que proponen los muebles modernos.

Muebles multifuncionales, sostenibles para espacios pequeños

Las principales ferias de interiorismo del continente ya anticipan un cambio notable: más calidez, materiales naturales y espacios diseñados para el confort cotidiano sin sacrificar sofisticación. El diseño europeo vuelve a influir con fuerza en Argentina y redefine cómo se configuran los livings en 2026.

Las tendencias en mobiliario también priorizan la sostenibilidad. Materiales reciclados y locales forman parte de diseños que cuidan el medio ambiente y ofrecen durabilidad. Las personas se interesan por el diseño adaptable y funcional. Este cambio impacta la forma en que se conciben los espacios, buscando armonía entre estética y comodidad.

Las paletas neutras frías pierden protagonismo ante los tonos tierra, terracota, verde oliva, beige y arena, los cuales generan atmósferas más acogedoras.

Adicionalmente, se integran texturas naturales tales como lana, lino, madera sin tratar y cerámicas artesanales, elementos que hoy en día son destacados en los livings europeos.