Después de varias semanas de expectativa, Foo Fighters confirmó su regreso a la Argentina. La banda liderada por Dave Grohl se presentará el 25 de febrero de 2027 en el estadio River Plate, en el marco de su nueva gira mundial Take Cover Tour.

Será la quinta visita del grupo al país, donde ya tocó en 2012, 2015, 2018 y 2022, cuando encabezó el cierre de Lollapalooza Argentina.

Además, el recital contará con la participación de Usted Señálemelo y Pacifica como bandas invitadas.

Cuándo salen a la venta las entradas para Foo Fighters

La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de All Access y tendrá dos etapas:

Preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa: martes 11 de agosto desde las 10 .

Venta general con todos los medios de pago: miércoles 12 de agosto desde las 10.

Durante la Concert Week, los clientes Macro Visa podrán acceder a 9 cuotas sin interés hasta el 16 de agosto o hasta agotar el cupo disponible.

Dónde comprar las entradas para Foo Fighters

Los tickets podrán adquirirse únicamente a través de la plataforma All Access, sitio oficial habilitado para la venta del show en Argentina.

Como ocurre con los recitales en River Plate, se espera una alta demanda desde el inicio de la preventa.

Cuánto cuestan las entradas para Foo Fighters

Los precios van desde $132.250 (con el service charge incluido) hasta $419.750:

Belgrano Alta: $170.000 + $25.500

Campo Delantero: $345.000 + $51.750

Campo General: $175.000 + $26.250

Platea Belgrano Baja: $365.000 + $54.750

Platea Belgrano Inferior: $365.000 + $54.750

Platea Belgrano Media: $365.000 + $54.750

Platea San Martín Baja: $365.000 + $54.750

Platea San Martín Media: $365.000 + $54.750

San Martín Alta -sin numerar-: $170.000 + $25.500

Sívori Alta -sin enumerar-: $115.000 + $17.250

Sívori Media -sin enumerar-: $125.000 + $18.750

Cómo es la gira Take Cover Tour

El recital en Buenos Aires forma parte del Take Cover Tour, la gira mundial con la que Foo Fighters presenta su duodécimo álbum de estudio, Your Favorite Toy.

El tour comenzó en enero de 2026 y recorrerá América, Europa, Oceanía y Sudamérica hasta 2027. Los shows combinan clásicos de la banda con canciones del nuevo disco y un segmento acústico que recupera temas poco habituales en sus presentaciones en vivo.