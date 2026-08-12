La cotización deldólar este miércoles, 12 de agosto de 2026 llegó a 3140.0 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,02%.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.29% y en el último año acumula un descenso de -16.13%, lo que refleja una corrección sostenida con una baja reciente moderada.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar mostró volatilidad: inició al alza, alternó en los primeros días, encadenó cuatro descensos consecutivos a mitad de periodo y cerró con un avance; el balance neto es negativo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 5.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

La cotización del Dólar presenta una tendencia positiva hoy. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3140.0 pesos colombianos, es de 314000.0 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 628000.0 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1570000.0 pesos colombianos.