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La acumulación de sarro en la ducha es un problema frecuente en muchos hogares. Con el uso diario, los minerales presentes en el agua, como el calcio y el magnesio, se adhieren a los pequeños orificios del cabezal, reduciendo el flujo y provocando que el agua salga de forma desigual.
Aunque el vinagre y el bicarbonato son dos de los remedios caseros más utilizados para eliminar estas incrustaciones, existe otra opción que ganaron popularidad por su efectividad: el ácido cítrico, un compuesto capaz de disolver los depósitos de cal sin necesidad de frotar en exceso.
Además de recuperar un chorro de agua uniforme, este método casero ayuda a conservar el cabezal en mejores condiciones y a prolongar su vida útil.
Cómo quitar el sarro del cabezal de la ducha con ácido cítrico
El ácido cítrico puede encontrarse en tiendas de productos de limpieza, ferreterías o comercios especializados. Gracias a sus propiedades desincrustantes, es una alternativa eficaz para remover la acumulación de minerales.
Para utilizar este método, sigue estos pasos:
- Disuelve dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.
- Retira el cabezal de la ducha, si el modelo lo permite.
- Déjalo en remojo entre 30 minutos y una hora.
- Utiliza un cepillo de dientes viejo para eliminar los restos de sarro que permanezcan adheridos.
- Enjuaga con abundante agua antes de volver a instalarlo.
Si el cabezal no puede desmontarse, también puedes colocar la solución dentro de una bolsa de plástico, sujetarla alrededor de la regadera con una liga o banda elástica y dejar que los orificios permanezcan sumergidos durante el mismo tiempo.
¿Por qué se forma el sarro y cómo prevenirlo?
La aparición de sarro está relacionada con la dureza del agua. Cuanto mayor es la concentración de calcio y magnesio, más rápido se acumulan estos minerales en las tuberías y en los orificios del cabezal de la ducha.
Para evitar que el problema reaparezca, los especialistas recomiendan:
- Limpiar el cabezal al menos una vez al mes.
- Secar la ducha después de cada uso para reducir la humedad.
- Revisar periódicamente los orificios para detectar obstrucciones.
- Instalar filtros o sistemas antisarro si el agua de la vivienda contiene una elevada cantidad de minerales.
Hacer un mantenimiento periódico no solo ayuda a prevenir la acumulación de cal, sino que también permite conservar una buena presión de agua y prolongar el funcionamiento adecuado de la ducha.