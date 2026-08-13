Este miércoles, 12 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este miércoles, 12 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8415 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 12 de agosto

1° 8415 11° 3128 2° 0796 12° 4281 3° 5276 13° 2344 4° 0786 14° 4351 5° 5845 15° 3551 6° 3036 16° 6623 7° 3626 17° 9120 8° 6927 18° 4018 9° 9677 19° 1312 10° 3912 20° 1129

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos en tu vida.

También puede reflejar deseo de protección o advertir idealización excesiva ante responsabilidades.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.