En esta noticia

Este miércoles, 12 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este miércoles, 12 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8415 - Niña Bonita

Te puede interesar

Tras años de abandono, regresó un tren histórico que recorrerá el país y el servicio será gratuito

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 12 de agosto

 1°8415 11°3128
 0796  12°4281
 3°5276 13°2344 
 0786  14°4351 
 5845  15°3551 
 6°3036  16°6623
 3626  17°9120 
 6927  18°4018 
 9677  19°1312 
 10°3912 20°1129 

Te puede interesar

Adiós a las canas | El tinte casero y natural que restaura la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos en tu vida.

También puede reflejar deseo de protección o advertir idealización excesiva ante responsabilidades.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Carlos Slim se adueña del recurso más importante del país: compró más de 100 kilómetros de caminos, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta clave de México