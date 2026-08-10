El histórico Palacio Peña volvió a abrir sus puertas en pleno centro de Buenos Aires tras no haber funcionado durante más de una década. Este emblemático inmueble, que funcionó durante casi un siglo como sede de la Sociedad Rural Argentina , fue puesto en valor mediante una megaobra de restauración que demandó un año y medio de trabajo.

La recuperación del edificio incluyó una inversión millonaria para restaurar cada uno de sus detalles arquitectónicos originales. Esta histórica construcción hoy alberga a Casa República, una propuesta gastronómica y cultural que ofrece un restaurante único centrado en poner en valor la identidad y los sabores argentinos.

La historia detrás de este palacio porteño con una construcción única de época

El edificio fue proyectado en 1896 por el renombrado arquitecto belga Jules Dormal e inaugurado oficialmente en 1902. Su diseño responde al academicismo francés de la Belle Époque porteña y destaca por su simetría y elegancia .

En su interior conviven materiales de enorme categoría como mármoles importados, boiseries talladas y vitraux artísticos. La restauración respetó los criterios de conservación patrimonial para devolver el esplendor a cada uno de sus rincones.

Esta ambiciosa puesta en valor rescata una joya del patrimonio arquitectónico porteño.

Nacho Yuchark

El recorrido del Palacio Peña comienza en el Gran Hall, un espacio de doble altura con estuco símil mármol. Desde allí se accede a la impactante escalera de honor y al conjunto de salones principales ubicados en la planta noble.

En este nivel destacan el Salón Dorado de recepción, el Salón de las Pinturas y el gran comedor. Cada espacio presenta un estilo ecléctico que combina elementos barrocos y del renacimiento francés .

Palacio Peña: qué comer y cómo es la visita

Los visitantes pueden recorrer las antiguas dependencias privadas y el sector donde funcionaba el viejo jardín de invierno. La experiencia combina el patrimonio histórico con una propuesta cultural viva y en constante transformación que incluirá arte, diseño de moda y música.

Nacho Yuchark

Por su parte, el prestigioso cocinero Nicolás Raimundo lidera la cocina junto al asesoramiento conceptual del chef Sebastián Raggiante. La propuesta gastronómica destaca carnes Angus y Hereford, aceites especiales y una cava con etiquetas de todo el país que apunta a elevar el nivel gastronómico a los estándares más alto de Buenos Aires.

Casa República integra en su propuesta gastronómica arte, literatura, fotografía y marcas de origen nacional. El espacio cuenta con una biblioteca curada, exposiciones fotográficas y piezas artesanales traídas de distintas provincias.